Balayındaki sır ölümde şoke eden detaylar! İhmal zinciri ortaya çıktı: Meğer kazan dairesinde…

'BACA TEMİZLİĞİNİ YAPTIRDIK'

Resepsiyonist Ahmet Kılıç, Akbaş çiftini 12 Mart'ta kahvaltı salonunda gördüğünü, otel odasına yerleştirdiğini, otelde resepsiyonist olarak görev yapanların çoğunlukla kazan dairesinin kömür atma işi ile de ilgilendiklerini, oteldeki kalorifer kazan dairesinin bakım ve baca temizliğinin 3-4 ayda bir yapıldığını bildiğini ifade etti. Kılıç, temizliğin yetkili servis tarafından değil baca temizliğini yapan elamanlar tarafından yapıldığını, 12 Mart'ta öğle saatlerinde çiftin kaldığı otel odasının altında bulunan kalorifer kazanını çalıştırmaya ve kömür atmaya gittiğinde kazanın ateşini iyi çekmediğini, dışarı doğru vurduğunu ve sıkıntı olduğunu gördüğünü söyledi. Kılıç, "Bu durumu aynı gün Tayfun Uslu'ya söyledim. O da 'Bakım ve baca temizliğini yaptıralım' dedi. 13 Mart'ta baca temizliğini yaptırdık. Bacadan kül kalıntıları çıktı, temizlikten sonra kalorifer kazanı daha iyi çalıştı ve kazan içerisindeki ateşi dışarı doğru vermeyi kesti" dedi.