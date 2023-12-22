Balayındaki sır ölümde şoke eden detaylar! İhmal zinciri ortaya çıktı: Meğer kazan dairesinde…

İstanbul'da Mutlu ve Kader Akbaş, 11 Mart'ta evlendi. Çift, 12 Mart'ta balayı için Kapadokya'daki otellerine yerleşti. İkili, ertesi gün balon turuna katılmak için bir turizm şirketiyle haberleşti. Ancak turizm şirketi 14 Mart'ta Mutlu ve Kader Akbaş'a ulaşamayınca otel görevlilerine haber verdi. Personel, yedek anahtarla odaya girdiğinde korkunç manzara ile yüzleşti. Yerde hareketsiz yatak Akbaş çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yürütülen soruşturmada, yaşanan ihmaller zinciri genç çiftin nasıl ölüme sürüklendiğini gözler önüne serdi…