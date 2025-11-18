Haberler
Balçova'daki alçak saldırıda flaş gelişme: 3 polisimiz şehit düşmüştü! Halis Bayancuk'a gözaltı
Giriş Tarihi: 18.11.2025 11:41
Güncelleme Tarihi: 18.11.2025 11:45
İzmir'de 3 polisin şehit olduğu Balçova Salih İşgören Polis Merkezine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Ebu Hanzala kod isimli Halis Bayancuk, Ebu Haris kod isimli Haris Karadağ, Ebu Ubeyde kod isimli İlyas Aydın hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden, Halis Bayancuk ve Haris Karadağ gözaltına alınırken, İlyas Aydın'ın yurt dışında olduğu tespit edildi.