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Ayvalık'taki son zambakları mahalle sakinleri böyle koruyor

Nesli tükenme tehlikesi altında olan bitkiler arasında gösterilen '', ağustos ayıyla birlikte açmaya başladı. Muhteşem kokusuyla adeta baş döndüren bu endemik bitki, koparanın elini yakıyor. Bodrum'da bu zambakları koparan kişilerin 48 bin 625 lira para cezası ödeyeceği belirtilirken 'in Ayvalık ilçesinden de kum zambakları ile ilgili bir haber geldi. İlçenin Badavut mevkinde bulunan kum zambaklarının sayısının azaldığını gören mahalle sakinleri, kendi imkanlarıyla bitkileri korumaya aldı.

DHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 27.08.2019 16:39 Güncelleme Tarihi: 27.08.2019 16:44
Balıkesir Ayvalık'taki son zambakları mahalle sakinleri böyle koruyor

Ayvalık ilçesi Küçükköy Mahallesi'ndeki Badavut kumsalı, Mayıs ayında, 'Kesin Korunacak Hassas Alan' ilan edildi. Mahalle sakinleri, kumsalda bulunan kum zambaklarının sayısının her geçen yıl azaldığını fark etti.

Balıkesir Ayvalık'taki son zambakları mahalle sakinleri böyle koruyor

Geçen yıl 20'nin üzerine olan zambakların bu yıl 4'e düşmesi üzerine mahalleli kendi imkanlarıyla zambakları korumaya aldı.

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Balıkesir Ayvalık'taki son zambakları mahalle sakinleri böyle koruyor

Bölge sakinlerinden Özcan Çıvgın, konuyla ilgili şöyle konuştu: Bölgede 25 yıl önce kum zambaklarını fark ettik. Araştırdığımızda endemik bitki olduğunu ve koparılmasının yasak olduğunu öğrendik. Site sakinleri olarak kendi olanaklarımızla korumaya çalıştık. Bu yıl sadece 4 küme kalmış durumda...

Balıkesir Ayvalık'taki son zambakları mahalle sakinleri böyle koruyor

Bununla ilgili belediye ve ilgili birimlere bilgi verilmesine rağmen henüz koruma altına alınamadı. Korkuyoruz ki yakında 4 küme de kaybolabilir. Şu an korumamız altındaki açmış kum zambaklarını çocuklarımıza gösteriyoruz.

Balıkesir Ayvalık'taki son zambakları mahalle sakinleri böyle koruyor

Gelecekte göremeyecekleri, geçmişte var olan bu güzellikleri sunup yetkililerden de bir an önce önlem almalarını rica ediyoruz. Biz yazdığımız yazı ile uyarmaya çalışıyoruz. Bu bitkinin koruma altında olduğunu anlatmaya çalışıyoruz.

Balıkesir Ayvalık'taki son zambakları mahalle sakinleri böyle koruyor

Vatandaşlarımız şunu iyi bilmeliler, özellikle soğanlarıyla birlikte bu bitkinin sökülmesi yasak ve böyle bir durumda 'na göre 48 bin TL cezası var.

Balıkesir Ayvalık'taki son zambakları mahalle sakinleri böyle koruyor

Çevreciler kum zambaklarına zarar verilmemesi için dikkatli olunması çağrısı yaparken, Bodrum'da bu zambakları koparan kişilerin 48 bin 625 lira para cezası ödeyeceği belirtildi.

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