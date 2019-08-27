Balıkesir Ayvalık'taki son zambakları mahalle sakinleri böyle koruyor

Nesli tükenme tehlikesi altında olan bitkiler arasında gösterilen 'kum zambağı', ağustos ayıyla birlikte açmaya başladı. Muhteşem kokusuyla adeta baş döndüren bu endemik bitki, koparanın elini yakıyor. Bodrum'da bu zambakları koparan kişilerin 48 bin 625 lira para cezası ödeyeceği belirtilirken Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden de kum zambakları ile ilgili bir haber geldi. İlçenin Badavut mevkinde bulunan kum zambaklarının sayısının azaldığını gören mahalle sakinleri, kendi imkanlarıyla bitkileri korumaya aldı.