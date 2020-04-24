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Haberler Galeri Balıkesir ve Manisa iftar saatleri belli oldu! 2020 Diyanet imsakiye takvimi; Manisa ve Balıkesir'de ilk iftar saat kaçta?

Balıkesir ve Manisa belli oldu! 2020 Diyanet imsakiye takvimi; Manisa ve Balıkesir'de ilk iftar saat kaçta?

İslam alemi olarak mübarek Ramazan ayına kavuşmanın mutluluğunu yaşarken Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Balıkesir ve ile de belli oldu. Ege Bölgesi'nin güzide illerinden olan Manisa ve ? Bu soru nüfusu nüfusu 1 milyon 430 bin olan Manisa ile 1 milyon 150 bin olan Balıkesir'de en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Dün gece ilk kez sahurlara kalkarak, oruçlarımız için niyet ettik.

Giriş Tarihi: 24.04.2020 12:57 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020 12:59
Balıkesir ve Manisa iftar saatleri belli oldu! 2020 Diyanet imsakiye takvimi; Manisa ve Balıkesir'de ilk iftar saat kaçta?

Ramazan demek sadece yemek yememek, su içmemek değildir, Ramazan yardımlaşma, paylaşma, olana şükretmedir. Balıkesir ve listeleri de büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Corona virüs nedeniyle toplu ibadetlerin yasaklanmasıyla birlikte teravih namazları da evden kılınıyor. Manisa ve Balıkesir'de iftara ne kadar kaç saat kaldı? Bu sorunun cevabını da Balıkesir Manisa iftar saatlerini de özel olarak hazırladığımız içeriğimizde bulabilirsiniz. Yüce Allah; sağlıklı bir vaziyette bayramı göstermeyi cümlemize nasip eylesin.

Balıkesir ve Manisa iftar saatleri belli oldu! 2020 Diyanet imsakiye takvimi; Manisa ve Balıkesir'de ilk iftar saat kaçta?

Balıkesir'de mübarek Ramazan ayının ilk oruçları saat 20:02'de okunacak akşam ezanının ardından açılacak. Balıkesir'de yatsı namazı saati ise 21:28.

BALIKESİR'DE İFTARA NE KADAR KALDI? 2020 BALIKESİR İMSAKİYE İÇİN TIKLAYIN

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Balıkesir ve Manisa iftar saatleri belli oldu! 2020 Diyanet imsakiye takvimi; Manisa ve Balıkesir'de ilk iftar saat kaçta?

Manisa'da mübarek Ramazan ayının ilk oruçları saat 20:02'de okunacak akşam ezanının ardından açılacak. Yatsı namazı da saat 21:17'de kılınacak.

MANİSA'DA İFTARA KAÇ SAAT KALDI? 2020 MANİSA İMSAKİYE İÇİN TIKLAYIN

Balıkesir ve Manisa iftar saatleri belli oldu! 2020 Diyanet imsakiye takvimi; Manisa ve Balıkesir'de ilk iftar saat kaçta?

ORUCU BOZAN ŞEYLER NELERDİR?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır.

Balıkesir ve Manisa iftar saatleri belli oldu! 2020 Diyanet imsakiye takvimi; Manisa ve Balıkesir'de ilk iftar saat kaçta?

Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

Balıkesir ve Manisa iftar saatleri belli oldu! 2020 Diyanet imsakiye takvimi; Manisa ve Balıkesir'de ilk iftar saat kaçta?

Unutarak yemek içmek orucu bozar mı?

Unutarak yemek içmek orucu bozmaz. Hz. Peygamber (s.a.s.), "Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allah yedirmiş, içirmiştir." (Buhârî, Savm, 26) buyurmuştur.

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