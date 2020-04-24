Balıkesir ve Manisa iftar saatleri belli oldu! 2020 Diyanet imsakiye takvimi; Manisa ve Balıkesir'de ilk iftar saat kaçta?

Ramazan demek sadece yemek yememek, su içmemek değildir, Ramazan yardımlaşma, paylaşma, olana şükretmedir. Balıkesir ve Manisa imsakiye listeleri de büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Corona virüs nedeniyle toplu ibadetlerin yasaklanmasıyla birlikte teravih namazları da evden kılınıyor. Manisa ve Balıkesir'de iftara ne kadar kaç saat kaldı? Bu sorunun cevabını da Balıkesir Manisa iftar saatlerini de özel olarak hazırladığımız içeriğimizde bulabilirsiniz. Yüce Allah; sağlıklı bir vaziyette bayramı göstermeyi cümlemize nasip eylesin.