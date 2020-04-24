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Balıkesir ve Manisa iftar saatleri belli oldu! 2020 Diyanet imsakiye takvimi; Manisa ve Balıkesir'de ilk iftar saat kaçta?
İslam alemi olarak mübarek Ramazan ayına kavuşmanın mutluluğunu yaşarken Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Balıkesir ve Manisa imsakiye ile iftar saatleri de belli oldu. Ege Bölgesi'nin güzide illerinden olan Manisa ve Balıkesir'de iftar saat kaçta? Bu soru nüfusu nüfusu 1 milyon 430 bin olan Manisa ile 1 milyon 150 bin olan Balıkesir'de en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Dün gece ilk kez sahurlara kalkarak, oruçlarımız için niyet ettik.
Giriş Tarihi: 24.04.2020
12:57
Güncelleme Tarihi: 24.04.2020
12:59
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