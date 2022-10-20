BALKAN NİNNİSİ İZLE || 20 Ekim 2022 TRT1 canlı yayın ile Balkan Ninnisi 16. yeni ve son bölüm izle

Perşembe akşamları yeni bölümleriyle televizyon ekranlarına gelen aile dizisi Balkan Ninnisi 16. Yeni bölüm izle ekranıyla diziseverlerlerin kaşısına çıkıyor. Farklı konusuyla başladığı günden bu yana ilgi gören yapımda bu hafta; Ertan ve Jovanka, tüm geçmiş acılara rağmen aşklarından vazgeçmez. Ve aşkın kazanmasını isterler. Yapımın bu haftaki bölümünü takip etmek isteyenler TRT1 canlı yayın ile Balkan Ninnisi son bölüm izle araştırmasına çıktı. İşte 20 Ekim 2022 Balkan Ninnisi 16. Yeni ve son bölüm izle ekranı...