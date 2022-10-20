BALKAN NİNNİSİ İZLE || 20 Ekim 2022 TRT1 canlı yayın ile Balkan Ninnisi 16. yeni ve son bölüm izle

Balkan Ninnisi 16. Yeni bölümü ile bu akşam televizyon ekranlarına çıkmaya hazırlanıyor. Yayın gününü değiştiren yapımda bu hafta da Ertan ve Jovanka'nın büyük aşklarını ailelerine kabul ettirmek için verdiği mücadeleyi izleyeceğiz. 20 Ekim 2022 Balkan Ninnisi 16. Yeni ve son bölüm izle ekranı bu kapsamda diziyi internet aracılığı ile takip etmek isteyenler tarafından gündeme taşınıyor. İşte detaylar.