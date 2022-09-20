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Haberler Yaşam Ballı Çak Çak tatlısı nedir, nasıl yapılır? Ballı Çak Çak tatlısı tarifi
Giriş Tarihi: 20.09.2022 19:04 Güncelleme Tarihi: 20.09.2022 19:05

Ballı Çak Çak tatlısı nedir, nasıl yapılır? Ballı Çak Çak tatlısı tarifi

ATV ekranlarının tanıtımlarıyla dahi büyük ses getiren Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi, 20 Eylül Salı akşamı yayın hayatına başlıyor. Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, heyecanla beklenen dizide Cezayir Türk karakterine hayat veriyor. Cezayir Türk karakterinin en sevdiği tatlı olan ballı çak çak tatlısı tarifi, izleyiciler tarafından merak ediliyor. Kazakistan mutfağına ait olan çak çak tatlısı, Tatar tatlı olarak da biliniyor. Peki, Ballı Çak Çak tatlısı nedir, nasıl yapılır? İşte, Ballı Çak Çak tatlısı tarifi ve malzemeleri…

Ballı Çak Çak tatlısı nedir, nasıl yapılır? Ballı Çak Çak tatlısı tarifi

ATV'nin yeni sezondaki iddialı dizi projesi Ben Bu Cihana Sığmazam, bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Aksiyon ve duygu dolu sahneleriyle izleyiciyi ekran başına kilitleyecek olan dizinin başrollerinde Oktay Kaynarca, Pelin Akil ve Ebru Özkan yer alıyor. Başarılı oyuncu Oktay Kaynarca, dizide Cezayir Türk karakterini canlandırıyor. Cezayir Türk karakterinin en sevdiği tatlı olan ballı çak çak tatlısı ise izleyicilerde büyük merak uyandırdı. Tarifi merak edenler, ''Ballı Çak Çak tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, Ballı Çak Çak tatlısı nedir, nasıl yapılır? İşte, favori tariflerinizden biri olmaya aday olan Ballı Çak Çak tatlısı tarifi ve malzemeleri…

Ballı Çak Çak tatlısı nedir, nasıl yapılır? Ballı Çak Çak tatlısı tarifi

BALLI ÇAK ÇAK TATLISI TARİFİ

Tatar tatlı olarak da ballı çak çak tatlısı, ağız sulandıran görüntüsünün yanı sıra oldukça kolay hazırlanmasıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

İşte, hem çat kapı misafirlerinizin hem de ev halkının beğenişe sunabileceğiniz bir lezzet olan ballı çak çak tatlısı tarifi

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Ballı Çak Çak tatlısı nedir, nasıl yapılır? Ballı Çak Çak tatlısı tarifi

Malzemeler:

Dört su bardağı sıvı yağ

Yarım çay bardağı nişasta

Bir su bardağı toz şeker

İki su bardağı bal

Yarım çay kaşığı tuz

Bir paket kabartma tozu

İki yüz elli gram un

Üç adet yumurta

Ballı Çak Çak tatlısı nedir, nasıl yapılır? Ballı Çak Çak tatlısı tarifi

ÇAK ÇAK TATLISI NASIL YAPILIR? ÇAK ÇAK TATLISI TARİFİ

Yumurtaları bir kasenin içerisine alıp çırpın.

Yumurtaları çırptıktan sonra kasenin içerisine un, tuz ve kabartma tozunu ilave edin. Karışım kıvam alana kadar karıştırın.

Elde ettiğiniz hamuru eşit parçalara bölün. Her bir parçayı açıp ortadan ikiye bölün.

Ballı Çak Çak tatlısı nedir, nasıl yapılır? Ballı Çak Çak tatlısı tarifi

Hamurları üst üste koyun. Şerit şeklinde kesin.

Hamurları nişastaya bulayın. Bu işlem, hamurların birbirlerine yapışmaması için önemli.

Yağı kızdırın. Hamurları kızmış yağın içerisine atın.

Hamurlar altın rengini aldığında hamurları yağın içerisinden alın.

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