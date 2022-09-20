Haberler Yaşam Ballı Çak Çak tatlısı nedir, nasıl yapılır? Ballı Çak Çak tatlısı tarifi

Giriş Tarihi: 20.09.2022 19:04 Güncelleme Tarihi: 20.09.2022 19:05

ATV ekranlarının tanıtımlarıyla dahi büyük ses getiren Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi, 20 Eylül Salı akşamı yayın hayatına başlıyor. Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, heyecanla beklenen dizide Cezayir Türk karakterine hayat veriyor. Cezayir Türk karakterinin en sevdiği tatlı olan ballı çak çak tatlısı tarifi, izleyiciler tarafından merak ediliyor. Kazakistan mutfağına ait olan çak çak tatlısı, Tatar tatlı olarak da biliniyor. Peki, Ballı Çak Çak tatlısı nedir, nasıl yapılır? İşte, Ballı Çak Çak tatlısı tarifi ve malzemeleri…