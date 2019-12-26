Baltalı ve bıçaklı kavganın sanığı: Eşimi benden kimse alamaz

SANIK EFKAN AVCI: NİKAHLI EŞİMİ KİMSE BENDEN ALAMAZ

Söz hakkı verilen tutuklu sanık Efkan Avcı ise, "Eşim Sevinç, ağabeyine kavga ettiğimizi anlatmış. Evde oturduğumuz sırada pencereler kırıldı. Cama çıktığımda yanında yakınları olan eşimin ağabeyi Maksut Zololdinov, elindeki baltayı göstererek, aşağı inmemi söyledi. İnmedim onlar da kapıyı kırıp, içeri geldi. 'Eşimi götüreceklerini' söylediler. Tartışmaya başladık, sonra elindeki bıçağı ve baltayı bana savurdu, ben de mutfaktan aldığım bıçak ile saldırdım. Sevinç, nikahlı eşim. Nikahlı eşimi, kimse benden alamaz. En az sizin kadar suçsuzum, ben olayı ayırmaya çalıştım, tahliyemi ve beraatimi istiyorum" diye konuştu.