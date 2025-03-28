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Banka banka promosyon tutarları belli oldu! En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?
Giriş Tarihi: 28.03.2025 09:15
Güncelleme Tarihi: 28.03.2025
09:15
Banka banka promosyon tutarları belli oldu! En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?
2025 Ocak ayında emeklilere yüzde 15,75 oranında zam yapılmıştı. Yapılan zam sonrasında gözler emekli banka promosyonlarına çevrildi. Milyonlarca emeklinin gündeminde yer alan promosyon ödemeleri mart ayında da hız kesmeden devam ederken, güncel fiyatlar merak edildi. Peki, en yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangisi, ne kadar ödeme yapıyor? İşte, Garanti, Yapı Kredi, Ziraat Bankası,Akbank, Denizbank, Vakıfbank emekli promosyon kampanyaları.