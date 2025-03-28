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Haberler Yaşam Banka banka promosyon tutarları belli oldu! En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?
Giriş Tarihi: 28.03.2025 09:15 Güncelleme Tarihi: 28.03.2025 09:15

Banka banka promosyon tutarları belli oldu! En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?

2025 Ocak ayında emeklilere yüzde 15,75 oranında zam yapılmıştı. Yapılan zam sonrasında gözler emekli banka promosyonlarına çevrildi. Milyonlarca emeklinin gündeminde yer alan promosyon ödemeleri mart ayında da hız kesmeden devam ederken, güncel fiyatlar merak edildi. Peki, en yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangisi, ne kadar ödeme yapıyor? İşte, Garanti, Yapı Kredi, Ziraat Bankası,Akbank, Denizbank, Vakıfbank emekli promosyon kampanyaları.

Banka banka promosyon tutarları belli oldu! En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?

Emekli promosyon ödemeleri devam ediyor. Maaşını yeni bir bankaya taşıyan veya yeni emekli olan kişiler mart ayında bankaların emeklililere sunduğu kampanyaları yakından takip ediyor. Promosyon ödemeleri bankadan bankaya değişirken bazı özel bankalarda emekli promosyon tutarı 20 bin TL'ye kadar çıkıyor. Peki, en yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangisi, ne kadar ödeme yapıyor? İşte, detaylar...

Banka banka promosyon tutarları belli oldu! En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?

EN YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYONU VEREN BANKALAR HANGİSİ?

Bankalar maaşını taşıyan ve 3 yıl boyunca aynı bankada kalma taahhüdü veren emeklililere promosyon imkanı sunuyor. Promosyon ödemeleri bankadan bankaya değişirken bazı özel bankalarda emekli promosyon tutarı 20 bin TL'ye çıkıyor. Bununların dışında yeni emekli olanlarla EYT'liler de kampanyalardan yararlanabiliyor.

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Banka banka promosyon tutarları belli oldu! En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?

Emekli maaşı için herhangi bir banka tercihi yapmayanların maaşı direkt olarak Ziraat Bankası'na yatırılıyor. Emekli farklı bir banka ile çalışmak isterse maaşını taşımak istediği bankaya bildirimde bulunması gerekiyor. Bildirim banka şubelerinden veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.

Banka banka promosyon tutarları belli oldu! En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?

MART 2025 EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI

ZİRAAT BANKASI PROMOSYON TUTARI

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.

Banka banka promosyon tutarları belli oldu! En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?

DENİZBANK

Emekli maaşını DenizBank'tan alanlar 20.000 TL'ye varan nakit promosyon ve emeklilere özel sayısız ayrıcalıktan faydalanabilecekler.