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Bankacı kadın öyle bir yöntemle vurgun yaptı ki: Duyanlar şaştı kaldı!
Giriş Tarihi: 02.06.2022 08:56
Güncelleme Tarihi: 02.06.2022
08:57
Bankacı kadın öyle bir yöntemle vurgun yaptı ki: Duyanlar şaştı kaldı!
Çanakkale'de aralarında TOBB Çanakkale İl Kadın Girişimciler Kurulu üyelerinin de bulunduğu 20'den fazla iş kadını ve iş adamının hesapları üzerinden milyonlarca lira kredi çektiği ileri sürülen banka çalışanı, olayın ortaya çıkmasının ardından meslekten ihraç edildi. Vurgunun boyutunun 5 milyon lirayı bulduğu iddia edilirken, mağdur iş kadınlarının şikayeti üzerine savcılık soruşturma başlattı...