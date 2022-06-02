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Giriş Tarihi: 02.06.2022 08:56 Güncelleme Tarihi: 02.06.2022 08:57

Bankacı kadın öyle bir yöntemle vurgun yaptı ki: Duyanlar şaştı kaldı!

Çanakkale'de aralarında TOBB Çanakkale İl Kadın Girişimciler Kurulu üyelerinin de bulunduğu 20'den fazla iş kadını ve iş adamının hesapları üzerinden milyonlarca lira kredi çektiği ileri sürülen banka çalışanı, olayın ortaya çıkmasının ardından meslekten ihraç edildi. Vurgunun boyutunun 5 milyon lirayı bulduğu iddia edilirken, mağdur iş kadınlarının şikayeti üzerine savcılık soruşturma başlattı...

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
Bankacı kadın öyle bir yöntemle vurgun yaptı ki: Duyanlar şaştı kaldı!

Bankacı kadın öyle bir vurgun yaptı ki: Duyanların ağzı açık kaldı! İnanılmaz olay Çanakkale'de yaşandı. İş dünyasını ayağa kaldıran olay, geçtiğimiz yıl bir iş kadınının hesap hareketlerinde yaşanan yoğunluğun banka müfettişleri tarafından fark edilmesiyle ortaya çıktı. İddiaya göre bir katılım bankasının Çanakkale şubesinde ticari hesaplar biriminde görev yapan evli ve iki çocuk annesi banka çalışanı İ.U. portföyündeki iş kadınlarına ticari işlemleri sırasında bankalarında kişisel hesap açmalarını da teklif etti.

Bankacı kadın öyle bir yöntemle vurgun yaptı ki: Duyanlar şaştı kaldı!

İ.U.'nun "prosedürleri kendisinin halledeceğini" söylemesi üzerine bir çok iş kadını bu teklifi kabul etti. İşlemleri kısa sürede tamamlayan İ.U. iddiaya göre aktif olarak kullanılmayan bu hesaplar üzerinden iş adamları ve iş kadınlarının imzalarını taklit ederek kredi başvurusu yaptı. Kredilerin onaylanmasıyla bankacı İ.U. 50 bin ile 100 bin lira arasında değişen kredi tutarlarını hesabına aktarıp kullanmaya başladı.

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Bankacı kadın öyle bir yöntemle vurgun yaptı ki: Duyanlar şaştı kaldı!

AKILALMAZ VURGUN

Aralarında otel sahibinden müteahhite, mobilya imalatçısından fabrikatöre 20'den fazla iş kadını ve iş adamının üzerinden krediler kullanan İ. U. ödemeler içinde akılalmaz bir yönteme başvurdu. Şehirde pastane zincirleri bulunan banka müşterisi A.T'nin pos cihazı ile doğrudan hesabına aktarılan paraları kontrol etmediğini fark eden İ.U pos cihazının bağlı bulunduğu hesabı, kredi kartlarının ödemesine yönlendirdi. İ.U. bu yöntemle 2 yıl boyunca kendisine aktardığı 2,5 milyona yakın paranın ödemesini de pastane sahibine ait paralarla sağlamış oldu.

Bankacı kadın öyle bir yöntemle vurgun yaptı ki: Duyanlar şaştı kaldı!

MÜFETTİŞLER FARK ETTİ

2 yıl boyunca çeşitli hesaplardan 5 milyon liraya yakın parayı kendi hesaplarına aktardığı ileri sürülen İ.U'nun bu yöntemi bankaya gelen müfettişlerin denetimleriyle son buldu.

Bankacı kadın öyle bir yöntemle vurgun yaptı ki: Duyanlar şaştı kaldı!

Yapılan denetimlerde bazı iş kadınlarının katılım bankasıyla hiç çalışmamasına rağmen, imza sirküleri ve ticaret sicil gazeteleri temin edilerek kendi bilgileri dışında hesap açıldığı belirlendi.

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