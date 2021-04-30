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Haberler Yaşam Bankalar açık mı, kapalı mı? İçişleri Bakanlığı genelge ile tam kapanma sokağa çıkma yasağında bankalar kaçta kapanıyor, kaçta açılıyor?
Giriş Tarihi: 30.04.2021 00:46 Güncelleme Tarihi: 30.04.2021 00:47

, ? genelge ile , kaçta açılıyor?

'de 1 yıldan fazla süredir salgın oluşturan corona virüsü pandemisine ilişkin son dakika haberleri geliyor. En son yapılan kabine toplantısı (bakanlar kurulu) sonrası 29 Nisan , 17 Mayıs 2021 tarihleri arasından tam kapanma ile sokağa çıkma yasağı uygulanacağı duyuruldu. Bu gelişme sonrasında bankalarda işlem yapmak isteyenler tam kapanma süresi boyunca , ? sorusuna yanıt aramaya başladı. Merak edilen son dakika ile tam kapanma sokağa çıkma yasağında bankalar açık mı, kaçta kapanıyor, kaçta açılıyor? Sorularına ilişkin tüm son dakika detayları.

Bankalar açık mı, kapalı mı? İçişleri Bakanlığı genelge ile tam kapanma sokağa çıkma yasağında bankalar kaçta kapanıyor, kaçta açılıyor?

Ülkemizde etkilerini sürdüren koronavirüs pandemisinin vaka sayılarında yaşanan artışlar sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan en son kabine toplantısında 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma uygulaması kararı alınmıştı. Dün başlayan uygulamada bankalarda işlem yapmak durumunda olanlar merakla , ? sorularına cevap aramayı sürdürüyor. kaynaklı olarak , kaçta açılıyor? Sorularına ilişkin tüm detaylar şu şekilde;

Bankalar açık mı, kapalı mı? İçişleri Bakanlığı genelge ile tam kapanma sokağa çıkma yasağında bankalar kaçta kapanıyor, kaçta açılıyor?

BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI?

tarafından yayımlanan tam kapanma tedbir ve önlemler genelgesinde bankalara ilişkin şu bilgi ve detayları yer alıyor;

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Bankalar açık mı, kapalı mı? İçişleri Bakanlığı genelge ile tam kapanma sokağa çıkma yasağında bankalar kaçta kapanıyor, kaçta açılıyor?

Genelgede yer alan tam kapanmadan muaf olan yerler ve kişiler listesine göre

  • Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezleri ile çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla) çalışmaya devam edecek.

Bankalar açık mı, kapalı mı? İçişleri Bakanlığı genelge ile tam kapanma sokağa çıkma yasağında bankalar kaçta kapanıyor, kaçta açılıyor?

TAM KAPANMADA BANKALAR KAÇTA KAPANIYOR - KAÇTA AÇILIYOR?

genelgesinde yer alan bilgilere göre 10.00-16.00 saatleri arasında sayıları banka yönetimlerince belirlenecek şekilde sınırlı sayıda şube ve personel ile hizmet verecek olan banka şubeleri ile çalışanları hizmet vermeye devam edecek.

Bankalar açık mı, kapalı mı? İçişleri Bakanlığı genelge ile tam kapanma sokağa çıkma yasağında bankalar kaçta kapanıyor, kaçta açılıyor?
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