Bankalar açık mı, kapalı mı? İçişleri Bakanlığı genelge ile tam kapanma sokağa çıkma yasağında bankalar kaçta kapanıyor, kaçta açılıyor?

Türkiye'de 1 yıldan fazla süredir salgın oluşturan corona virüsü pandemisine ilişkin son dakika haberleri geliyor. En son yapılan kabine toplantısı (bakanlar kurulu) sonrası 29 Nisan , 17 Mayıs 2021 tarihleri arasından tam kapanma ile sokağa çıkma yasağı uygulanacağı duyuruldu. Bu gelişme sonrasında bankalarda işlem yapmak isteyenler tam kapanma süresi boyunca bankalar açık mı, kapalı mı? sorusuna yanıt aramaya başladı. Merak edilen son dakika İçişleri Bakanlığı genelgesi ile tam kapanma sokağa çıkma yasağında bankalar açık mı, kaçta kapanıyor, kaçta açılıyor? Sorularına ilişkin tüm son dakika detayları.