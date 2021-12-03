Bankaların kredi faiz oranları 2021: Güncel Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Aralık ayının ilk haftasında bankaların güncel kredi faiz oranları binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Kamu bankalarından ya da özel bankalardan kredi kullanmak isteyen kişiler bankaların kredi faiz oranlarını araştırmayı sürdürüyor. Pandemi süresince pek çok kredi paketi vatandaşlara sunulmuştu. Sunulan bu paketlerin ardından ise ev ve araç fiyatlarında patlamalar yaşanmıştı. Peki Bankaların kredi faiz oranları 2021 ne kadar? Güncel Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar?