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Haberler Yaşam Bankaların kredi faiz oranları 2021: Güncel Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar?
Giriş Tarihi: 03.12.2021 16:21 Güncelleme Tarihi: 03.12.2021 16:21

Bankaların kredi faiz oranları 2021: Güncel Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Aralık ayının ilk haftasında bankaların güncel kredi faiz oranları binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Kamu bankalarından ya da özel bankalardan kredi kullanmak isteyen kişiler bankaların kredi faiz oranlarını araştırmayı sürdürüyor. Pandemi süresince pek çok kredi paketi vatandaşlara sunulmuştu. Sunulan bu paketlerin ardından ise ev ve araç fiyatlarında patlamalar yaşanmıştı. Peki Bankaların kredi faiz oranları 2021 ne kadar? Güncel Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Bankaların kredi faiz oranları 2021: Güncel Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Bankaların kredi faiz oranları peş peşe gelen faiz indirimleri sonrası araştırılıyor. Merkez Bankasının politika faizinde yaptığı indirim Bankaların kredi faiz oranları ne kadar, düştü mü, son durum ne sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Kamu bankaları, kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 100 baz puana kadar değişen oranlarda indirime gitti. Buna göre; Bankaların kredi faiz oranları 2021 ne kadar? Güncel Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Bankaların kredi faiz oranları 2021: Güncel Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

BANKALARIN KREDİ FAİZ ORANLARI 2021 NE KADAR?

Kamu bankaları, kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 100 baz puana kadar değişen oranlarda indirime gitti.

KREDİ FAİZ ORANLARI DÜŞTÜ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) dünkü faiz indirimi kararının ardından kamu bankaları da kredi faiz oranlarını düşürdü. Kamu bankaları, kurumsal kredi faiz oranlarında 100 baz puana kadar indirim yaptı.

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Bankaların kredi faiz oranları 2021: Güncel Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

KONUT KREDİ FAİZ ORANLARI 1,20'YE GERİLEDİ

Kamu bankalarından konut kredisi faiz oranları için hamle geldi. Konut kredilerinde de indirime giden kamu bankaları, sıfır konutlar için kredi faiz oranlarını, bugünden geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1,20'ye, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise yüzde 1,29'a düşürdü.

Merkez Bankası PPK toplantısında politika faizi Ekim ayından itibaren 300 baz puan indirildi. Politika faizinin yüzde 15'e çekilmesi bankaların ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi faizlerinin merak ediliyor.

HALKBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI

Halkbank, ihtiyaç kredilerinde %1.58, taşıt kredilerinde %1,54'ten başlayan faiz oranları uygulamaktadır.

Bankaların kredi faiz oranları 2021: Güncel Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

VAKIFBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI

VakıfBank konut kredisi faiz oranı sıfır konutlar için 1 milyon liranın altında 1,20 olarak belirlenirken, 1 milyon lira üzerinde ise 1,29 olarak hesaplanacak.

Taşıt kredisi faiz oranı: 1,50

İhtiyaç kredisi faiz oranı: 1,55

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI

Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranı sıfır konutlar için 1 milyon liranın altında 1,20 olarak belirlenirken, 1 milyon lira üzerinde ise 1,29 olarak hesaplanacak.

Taşıt kredisi faiz oranı: 1,59

İhtiyaç kredisi faiz oranı: 1,63

Bankaların kredi faiz oranları 2021: Güncel Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar?
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