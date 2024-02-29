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Haberler Yaşam Bankaların kredi kartı aidatı oyunu: 30 milyon TL gelir elde ettiler! Tüketiciler Derneği Başkanı'ndan uyarı...
Giriş Tarihi: 29.02.2024 09:07 Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 09:59

Bankaların kredi kartı aidatı oyunu: 30 milyon TL gelir elde ettiler! Tüketiciler Derneği Başkanı'ndan uyarı...

SABAH Gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, bugünkü köşe yazısında bankaların kredi kartı aidatlarına dikkat çekti. Tüketiciler Derneği Başkanı Levent Küçük'ün açıklamalarını köşesine taşıyan Mevlüt Tezel, bankaların kredi kartı aidatları ile yalnızca bu yıl 30 milyar TL gelir elde ettiğini belirtti. Tüketiciler Derneği Başkanı Küçük, bankaların vatandaşlara ücretsiz kart verme zorunluluğu olduğunu söyledi. Önemli bilgiler verdi. İşte Mevlüt Tezel'in bugünkü yazısı…

MEVLÜT TEZEL
Bankaların kredi kartı aidatı oyunu: 30 milyon TL gelir elde ettiler! Tüketiciler Derneği Başkanı’ndan uyarı...

Bankalar, kredi kartı aidatlarına 50 ila 70 arasında zam yaptı. Böylece yılda bir defa alınan bu ücret bin 500 TL'ye kadar ulaştı.

Bankaların kredi kartı aidatı oyunu: 30 milyon TL gelir elde ettiler! Tüketiciler Derneği Başkanı’ndan uyarı...

Sabah Gazetesi yazarı Mevlüt Tezel de milyonlarca vatandaşı ilgilendiren bu konuyu köşesine taşıdı. Tüketiciler Derneği Başkanı Levent Küçük'ün açıklamalarına yer veren Tezel'in bugünkü köşesinde şu ifadeler yer aldı:

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Bankaların kredi kartı aidatı oyunu: 30 milyon TL gelir elde ettiler! Tüketiciler Derneği Başkanı’ndan uyarı...

Tüketiciler Derneği Başkanı Levent Küçük şu önemli açıklamayı yaptı:
"Bu yıl genellikle özel bankalar kredi kartı aidatlarına yüzde 50 ila 70 arasında zam yaptılar. Türkiye'de 103 milyon aktif kredi kartı var. Bu kartlara bu yıl 30 milyar TL'yi aşan bir aidat yansıtılacak." Aslında aidat vermek zorunda değiliz. Her banka müşteri isterse ücretsiz kart verme zorunluluğu var.

Ama bu durum yeterince bilinmiyor ve müşterilere hatırlatılmıyor.

Bankaların kredi kartı aidatı oyunu: 30 milyon TL gelir elde ettiler! Tüketiciler Derneği Başkanı’ndan uyarı...

Bankaların masraf almayan online hesapları da var.
Sürekli kart aidatı kesen bankalar için e-devlet üzerinden bankacılık tüketici işlemleri için şikâyet talebi oluşturabiliyor ve sonuç alabiliyorsunuz.

Bankaların kredi kartı aidatı oyunu: 30 milyon TL gelir elde ettiler! Tüketiciler Derneği Başkanı’ndan uyarı...

Çoğumuz kart aidatlarıyla uğraşmak istemiyor, her yıl alınan aidatlardan haberimiz bile olmuyor.
Bankalar kâr rekorları kırarken vatandaştan tahmini 30 milyar TL alacak olması adil değil.
Hükümet kart aidatları için zaman zaman adımlar attı. Müşteriler yukarıda bahsettiğim ve bahsetmediğim daha birçok hakka sahip ama bu haklar kullanılmıyor.

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