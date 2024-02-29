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Bankaların kredi kartı aidatı oyunu: 30 milyon TL gelir elde ettiler! Tüketiciler Derneği Başkanı'ndan uyarı...
Giriş Tarihi: 29.02.2024 09:07
Güncelleme Tarihi: 29.02.2024
09:59
SABAH Gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, bugünkü köşe yazısında bankaların kredi kartı aidatlarına dikkat çekti. Tüketiciler Derneği Başkanı Levent Küçük'ün açıklamalarını köşesine taşıyan Mevlüt Tezel, bankaların kredi kartı aidatları ile yalnızca bu yıl 30 milyar TL gelir elde ettiğini belirtti. Tüketiciler Derneği Başkanı Küçük, bankaların vatandaşlara ücretsiz kart verme zorunluluğu olduğunu söyledi. Önemli bilgiler verdi. İşte Mevlüt Tezel'in bugünkü yazısı…