Bankaların kredi kartı aidatı oyunu: 30 milyon TL gelir elde ettiler! Tüketiciler Derneği Başkanı’ndan uyarı...

Tüketiciler Derneği Başkanı Levent Küçük şu önemli açıklamayı yaptı:

"Bu yıl genellikle özel bankalar kredi kartı aidatlarına yüzde 50 ila 70 arasında zam yaptılar. Türkiye'de 103 milyon aktif kredi kartı var. Bu kartlara bu yıl 30 milyar TL'yi aşan bir aidat yansıtılacak." Aslında aidat vermek zorunda değiliz. Her banka müşteri isterse ücretsiz kart verme zorunluluğu var.

Ama bu durum yeterince bilinmiyor ve müşterilere hatırlatılmıyor.

