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Bar koruması Yılmaz'ın 15 milyon euroluk şantaj tuzağında yeni detaylar: Schumacher ailesine cehennemi yaşatmış!
Giriş Tarihi: 10.12.2024 16:40
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024
17:09
Bar koruması Yılmaz'ın 15 milyon euroluk şantaj tuzağında yeni detaylar: Schumacher ailesine cehennemi yaşatmış!
Formula 1 tarihinin efsanevi isimleri arasında yer alan ve geçirdiği kaza sonrası 10 yıldır bitkisel hayatta olan Michael Schumacher'in özel fotoğraflarını çalarak ailesinden 15 milyon euro istedikleri iddia edilen Markus F. Ve bar koruması Yılmaz T. bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkemede rahat tavırlarıyla dikkat çeken Markus F., Bar koruması Yılmaz T. ve tutuksuz yargılanan oğlu Daniel D. için 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.