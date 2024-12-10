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Haberler Yaşam Bar koruması Yılmaz'ın 15 milyon euroluk şantaj tuzağında yeni detaylar: Schumacher ailesine cehennemi yaşatmış!
Giriş Tarihi: 10.12.2024 16:40 Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 17:09

Bar koruması Yılmaz'ın 15 milyon euroluk şantaj tuzağında yeni detaylar: Schumacher ailesine cehennemi yaşatmış!

Formula 1 tarihinin efsanevi isimleri arasında yer alan ve geçirdiği kaza sonrası 10 yıldır bitkisel hayatta olan Michael Schumacher'in özel fotoğraflarını çalarak ailesinden 15 milyon euro istedikleri iddia edilen Markus F. Ve bar koruması Yılmaz T. bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkemede rahat tavırlarıyla dikkat çeken Markus F., Bar koruması Yılmaz T. ve tutuksuz yargılanan oğlu Daniel D. için 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Ümit Erkan DEMİRCAN
Bar koruması Yılmaz’ın 15 milyon euroluk şantaj tuzağında yeni detaylar: Schumacher ailesine cehennemi yaşatmış!

Michael Schumacher ailesinin hayatını cehenneme çeviren 15 milyon euroluk şantaj tuzağı, Kuzey Ren-Vestfalya'nın Wülfrath şehrinde yaşayan Marcus F.'nin aile tarafından 4 yıl önce yakın koruma olarak işe alınmasıyla başladı. İddiaya göre; Marcus F., Ailenin yakın korumalığını yapmasının yanısıra Schumacher'ın özel fotoğrafların dijital ortama aktarılmasından sorumluydu.

Bar koruması Yılmaz’ın 15 milyon euroluk şantaj tuzağında yeni detaylar: Schumacher ailesine cehennemi yaşatmış!

Bu içerikler arasında Schumacher'in 29 Aralık 2013'te Méribel'de (Fransa) geçirdiği ciddi kayak kazasından sonraki yıllardaki hastane fotoğrafları da yer alıyordu.

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Bar koruması Yılmaz’ın 15 milyon euroluk şantaj tuzağında yeni detaylar: Schumacher ailesine cehennemi yaşatmış!

AĞIR BORÇ İÇİNDEYDİ

İddiaya göre son dönem yoğun borç içerisine giren Markus F., Schumacher ailesine hain bir plan hazırladı. Daha önceki yıllarda tanıştığı bir barda güvenlik görevlisi olarak çalışan Yılmaz T. ile bağlantıya geçen Markus F., Schumacher'e ait 900'den fazla özel fotoğrafı, dijital tıbbi dosyaları ve 600 videoyu arkadaşıyla paylaşarak planını anlattı.

Bar koruması Yılmaz’ın 15 milyon euroluk şantaj tuzağında yeni detaylar: Schumacher ailesine cehennemi yaşatmış!

Fotoğraftaki: Yılmaz T.

15 MİLYON EURO İSTEDİ

Aileyle ilk temas geçtiğimiz yıl oldu. 53 yaşındaki Yılmaz T. 3 Haziran Pazartesi günü Schumacher'in İsviçre'deki ofisini arayarak elinde Schumacher'e ait fotoğraf ve belgelerin olduğunu söyledi.

Bar koruması Yılmaz’ın 15 milyon euroluk şantaj tuzağında yeni detaylar: Schumacher ailesine cehennemi yaşatmış!

Yılmaz T. Wuppertal'da anonim bir numaradan yaptığı aramada elinde iki adet hard disk bulunduğunu ve bunlardan birinde Schumacher'e ait 500'e yakın fotoğraf, diğerinde ise belgeler, videolar ve ilaç listesinin bulunduğunu belirtti.

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