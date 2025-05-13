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Haberler Yaşam BARAJ DOLULUK ORANI 13 MAYIS SALI: İSKİ verileri ile İstanbul barajlarında son durum ne, yüzde kaç oldu?
Giriş Tarihi: 13.05.2025 23:29 Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 23:29

BARAJ DOLULUK ORANI 13 MAYIS SALI: İSKİ verileri ile İstanbul barajlarında son durum ne, yüzde kaç oldu?

Baraj doluluk oranı 13 Mayıs 2025 ile İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanıyor. Güneşli günlerin ardından sıcaklığın düşmesiyle birlikte yağmurlu havalar görülmüştü. Hemen ardından gündeme gelen baraj doluluk oranları İstanbul'daki çeşitli su kaynakları üzerinden kontrol ediliyor. İşte, barajlarda güncel durum:

BARAJ DOLULUK ORANI 13 MAYIS SALI: İSKİ verileri ile İstanbul barajlarında son durum ne, yüzde kaç oldu?

Baraj doluluk oranı 13 Mayıs 2025 İSKİ tarafından açıklandı. Son yüzdeler Megakent içerisinde yer alan barajlar üzerinden alınıyor. Yaz aylarına hazırlık yapan büyükşehirde yeterli suyun birikmesi oldukça önemli. Peki; İstanbul barajlarında doluluk oranları yüzde kaç?

BARAJ DOLULUK ORANI 13 MAYIS SALI: İSKİ verileri ile İstanbul barajlarında son durum ne, yüzde kaç oldu?

BARAJ DOLULUK ORANI 13 MAYIS 2025

İSKİ tarafından açıklanan bilgilere göre İstanbul'da barajlar genel olarak yüzde 79,41 oranında dolu. Baraj baraj paylaşılan detaylı grafik ise şöyle:

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BARAJ DOLULUK ORANI 13 MAYIS SALI: İSKİ verileri ile İstanbul barajlarında son durum ne, yüzde kaç oldu?

GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI

Alibey: 59,26

Büyükçekmece: 69,96

Darlık: 82,1

Elmalı: 92,04

Istrancalar: 49,6

BARAJ DOLULUK ORANI 13 MAYIS SALI: İSKİ verileri ile İstanbul barajlarında son durum ne, yüzde kaç oldu?

Kazandere: 90,96

Pabuçdere: 90,64

Sazlıdere: 57,46

Terkos: 79,37

Ömerli: 91,78

BARAJ DOLULUK ORANI 13 MAYIS SALI: İSKİ verileri ile İstanbul barajlarında son durum ne, yüzde kaç oldu?