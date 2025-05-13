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BARAJ DOLULUK ORANI 13 MAYIS SALI: İSKİ verileri ile İstanbul barajlarında son durum ne, yüzde kaç oldu?
Giriş Tarihi: 13.05.2025 23:29
Güncelleme Tarihi: 13.05.2025
23:29
BARAJ DOLULUK ORANI 13 MAYIS SALI: İSKİ verileri ile İstanbul barajlarında son durum ne, yüzde kaç oldu?
Baraj doluluk oranı 13 Mayıs 2025 ile İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanıyor. Güneşli günlerin ardından sıcaklığın düşmesiyle birlikte yağmurlu havalar görülmüştü. Hemen ardından gündeme gelen baraj doluluk oranları İstanbul'daki çeşitli su kaynakları üzerinden kontrol ediliyor. İşte, barajlarda güncel durum: