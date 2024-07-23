Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Baraj doluluk oranı arttı! 'İstanbul'da içme suyu sorunu yaşamayacağız'
Giriş Tarihi: 23.07.2024 12:32 Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 12:32

Baraj doluluk oranı arttı! 'İstanbul'da içme suyu sorunu yaşamayacağız'

Baraj doluluk oranlarında geçen seneye göre artış görüldü. Devlet Su İşleri Genel Müdürü Balta, İstanbul ve ülke genelinde değerlendirmelerde bulundu. Balta, yıl sonuna kadar içme suyu sorunu yaşanmayacağını söyleyerek yine de suyun önümüzdeki seneler için tasarruflu kullanılması gerektiğini bildirdi.

DHA
Baraj doluluk oranı arttı! ’İstanbul’da içme suyu sorunu yaşamayacağız’

DSİ Genel Müdürü, ülke genelinde artan baraj doluluk oranlarını değerlendirerek içme suyu sorununa ilişkin açıklamalarda bulundu.

Baraj doluluk oranı arttı! ’İstanbul’da içme suyu sorunu yaşamayacağız’

BARAJ DOLULUK ORANI ARTTI!

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, ülke genelinde içme, kullanma ve enerji maksatlı barajlarda genel doluluk oranının geçen yıla göre arttığını, yüzde 53,4'ten yüzde 57,2 seviyesine yükseldiğini belirtti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Baraj doluluk oranı arttı! ’İstanbul’da içme suyu sorunu yaşamayacağız’

'İÇME SUYU SORUNU YAŞAMAYACAĞIZ'

Balta, açıklamasında, "Şu an itibarıyla İstanbul'un barajlarının ortalama doluluk oranı yüzde 60 mertebesinde. Bu, İstanbul'un bu yıl, yıl sonuna kadar herhangi bir içme suyunda sorun yaşamayacağı sonucuna ulaştırıyor bizleri. Bu manada Ankara'da da şu an için içme suyu barajlarımızdaki doluluk oranlarımızın yüzde 36 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Ankara'da da herhangi bir sorun yaşamayacağız ve diğer büyükşehirlerimizde de aynı durumdayız. Fakat bu, 'Su sorunumuz yok, suyu istediğiniz gibi kullanalım' demek değil. Her zaman, tüm vatandaşlarımızın suyu tasarruflu kullanması gerektiğini ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

Baraj doluluk oranı arttı! ’İstanbul’da içme suyu sorunu yaşamayacağız’

DSİ Genel Müdürü Mehmet Balta, ülkede yıllık ortalama yağışın 574 milimetre olarak bilindiğini söyleyerek, "Bu yağış gelişimine bakarak kişi başına düşen su miktarımız 1312 metreküp seyirlerindedir. Yağışı miktar olarak ifade etmeye kalktığımızda ülkemizde yıllık düşen yağış yaklaşık 450 milyar metreküp olarak karşımıza çıkmaktadır. Bizim yıllık su potansiyelimiz 112 milyar metreküp olarak hesap edilmiştir.

Baraj doluluk oranı arttı! ’İstanbul’da içme suyu sorunu yaşamayacağız’

Fakat biz bu suyu yaptığımız barajlarla, göletlerle ve depolama tesisleriyle 183 milyar metreküplük depolama kapasitesine ulaştırdık. Başka bir ifadeyle yıllık su potansiyelimizin 1,5 katı kadar depolama potansiyelimiz var. Bu, ülkemiz açısından çok önemli bir durum. Çünkü suyumuzu yağışlı sezonlarda, barajlarımızda depolayarak, kurak sezonlarda lazım olduğu zamanlarda milletimizin hizmetine sunmuş oluyoruz" diye konuştu.

SON DAKİKA