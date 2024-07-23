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Baraj doluluk oranı arttı! 'İstanbul'da içme suyu sorunu yaşamayacağız'
Giriş Tarihi: 23.07.2024 12:32
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024
12:32
Baraj doluluk oranı arttı! 'İstanbul'da içme suyu sorunu yaşamayacağız'
Baraj doluluk oranlarında geçen seneye göre artış görüldü. Devlet Su İşleri Genel Müdürü Balta, İstanbul ve ülke genelinde değerlendirmelerde bulundu. Balta, yıl sonuna kadar içme suyu sorunu yaşanmayacağını söyleyerek yine de suyun önümüzdeki seneler için tasarruflu kullanılması gerektiğini bildirdi.