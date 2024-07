Baraj doluluk oranı arttı! ’İstanbul’da içme suyu sorunu yaşamayacağız’

'İÇME SUYU SORUNU YAŞAMAYACAĞIZ'



Balta, açıklamasında, "Şu an itibarıyla İstanbul'un barajlarının ortalama doluluk oranı yüzde 60 mertebesinde. Bu, İstanbul'un bu yıl, yıl sonuna kadar herhangi bir içme suyunda sorun yaşamayacağı sonucuna ulaştırıyor bizleri. Bu manada Ankara'da da şu an için içme suyu barajlarımızdaki doluluk oranlarımızın yüzde 36 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Ankara'da da herhangi bir sorun yaşamayacağız ve diğer büyükşehirlerimizde de aynı durumdayız. Fakat bu, 'Su sorunumuz yok, suyu istediğiniz gibi kullanalım' demek değil. Her zaman, tüm vatandaşlarımızın suyu tasarruflu kullanması gerektiğini ifade etmek istiyorum" diye konuştu.