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BARAJ DOLULUK ORANLARI: 13 Mart İSKİ verileriyle su seviyesi yükseldi mi, son durum ne?
Giriş Tarihi: 13.03.2025 14:59
Güncelleme Tarihi: 13.03.2025
14:59
BARAJ DOLULUK ORANLARI: 13 Mart İSKİ verileriyle su seviyesi yükseldi mi, son durum ne?
Megakentliler uzun süredir sağanak yağış ve soğuk havaların etkisi altındaydı. Son günlerde yağışların sona ermesi ve hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte gözler güncel baraj doluluk oranlarına çevrildi. Alibey, Büyükçekmece, Terkos ve Ömerli barajlarındaki su seviyeleri kontrol edilmeye başladı. İşte, İstanbul'daki baraj doluluk oranları