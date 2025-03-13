BARAJ DOLULUK ORANLARI: 13 Mart İSKİ verileriyle su seviyesi yükseldi mi, son durum ne?

İstanbul barajlarında su seviyeleri İSKİ verileriyle takip edilmeye başladı. Son günlerde tüm kenti etkisi altına alan yağışların sona ermesiyle sıcak havalar başladı. Hava sıcaklıklarının artması megakentlilerin araştırmalarına neden oluyor. İşte, İstanbul barajlarında güncel doluluk oranı...