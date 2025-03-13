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Giriş Tarihi: 13.03.2025 14:59 Güncelleme Tarihi: 13.03.2025 14:59

BARAJ DOLULUK ORANLARI: 13 Mart İSKİ verileriyle su seviyesi yükseldi mi, son durum ne?

Megakentliler uzun süredir sağanak yağış ve soğuk havaların etkisi altındaydı. Son günlerde yağışların sona ermesi ve hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte gözler güncel baraj doluluk oranlarına çevrildi. Alibey, Büyükçekmece, Terkos ve Ömerli barajlarındaki su seviyeleri kontrol edilmeye başladı. İşte, İstanbul'daki baraj doluluk oranları

BARAJ DOLULUK ORANLARI: 13 Mart İSKİ verileriyle su seviyesi yükseldi mi, son durum ne?

İstanbul barajlarında su seviyeleri İSKİ verileriyle takip edilmeye başladı. Son günlerde tüm kenti etkisi altına alan yağışların sona ermesiyle sıcak havalar başladı. Hava sıcaklıklarının artması megakentlilerin araştırmalarına neden oluyor. İşte, İstanbul barajlarında güncel doluluk oranı...

BARAJ DOLULUK ORANLARI: 13 Mart İSKİ verileriyle su seviyesi yükseldi mi, son durum ne?

BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ baraj doluluk oranları etkili olan karla karışık yağmur sonrası izlenmeye başladı. 13 Mart itibarıyla İstanbul'da barajlar yüzde 78,33 dolu.

İşte, güncel veriler:

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BARAJ DOLULUK ORANLARI: 13 Mart İSKİ verileriyle su seviyesi yükseldi mi, son durum ne?

İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM

Alibey: 64,87

Büyükçekmece: 74,55

Darlık: 76,61

BARAJ DOLULUK ORANLARI: 13 Mart İSKİ verileriyle su seviyesi yükseldi mi, son durum ne?

Elmalı: 95

Istrancalar: 68,42

Kazandere: 83,09

BARAJ DOLULUK ORANLARI: 13 Mart İSKİ verileriyle su seviyesi yükseldi mi, son durum ne?

Pabuçdere: 81,81

Sazlıdere: 57,65

Terkos: 80,07

Ömerli: 88,41