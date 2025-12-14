Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 14.12.2025 09:07 Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 09:10

Baraj Doluluk Oranları: 14 Aralık 2025 İSKİ verileri ile İstanbul’daki barajlarda son durum

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da etkisini gösteren yağışların ardından megakent sakinleri baraj doluluk oranları hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Geçtiğimiz haftalarda yağış miktarının beklentileri karşılamaması barajlardaki su oranının düşmesine yol açmıştı. Bu sebeple güncel durum merak konusu oldu. İşte 14 Aralık 2025 İSKİ verileri ile İstanbul'daki barajlarda son durum.

Yağışların sınırlı kaldığı İstanbul'da barajlardaki su rezervleri kritik seviyelerde. İSKİ'nin 11–13 Aralık tarihli verilerine göre İstanbul barajlarındaki su stokları kritik seviyelerde seyretmeye devam ediyor. 14 Aralık 2025 İSKİ verileri ışığında güncel doluluk oranları;

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki genel doluluk oranı yüzde 17,95 seviyesinde.

İSTANBUL BARAJLARI SU SEVİYESİ SON DURUM

Elmalı: %53,91

Istrancalar: %30,56

Darlık: %28,55

Terkos: %19,6

Büyükçekmece: %17,83

Sazlıdere: %16,29

Ömerli: %15,42

Alibey: %13,01

Pabuçdere: %2,31

Kazandere: %2,16

ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI

ASKİ verilerine göre Ankara barajlarındaki toplam doluluk oranı %12.89 olarak ölçüldü.