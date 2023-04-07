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Haberler Yaşam Barbaros Hayreddin 13. bölüm izle TRT 1 dizi ekranında! Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı son bölüm full, tek parça izle
Giriş Tarihi: 07.04.2023 18:18 Güncelleme Tarihi: 07.04.2023 18:25

Barbaros Hayreddin 13. bölüm izle TRT 1 dizi ekranında! Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı son bölüm full, tek parça izle

TRT 1 Barbaros Hayreddin 13. bölüm izle araştırmaları her hafta Cuma günü olduğu gibi bugün de gündemdeki yerini aldı. Tolgahan Sayışman, Timur Acar, Melisa Döngel gibi isimlerin yer aldığı yapım tarihi döneme odaklanıyor. Barbaros Hayreddin son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleriyle araştırılıyor. TRT 1 dizi izle ekranı üzerinde takip edilen yapım Sultanın Fermanı adıyla dikkat çekiyor. Barbaros Hayreddin 13. bölüm izle linki yayında. İşte, bu hafta olacaklar...

Barbaros Hayreddin 13. bölüm izle TRT 1 dizi ekranında! Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı son bölüm full, tek parça izle

Barbaros Hayreddin son bölüm izle TRT 1 ile yayında! Tarihi bir dönemi anlatan ve deniz zaferkerine odaklanan yapım her hafta Cuma günleri ekranlara gelmeye devam ediyor. Yeni bölümde Barbaros Hayrettin Paşa, başındaki belalardan kurtulmuş olsa da hala bunları yapan haini bulamamıştır. Barbaros Hayreddin 13. Bölüm izle ekranı araştırılmaya başladı. İşte, 7 Nisan 2023 tarihli Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı 13. Bölüm izle TRT 1 dizi ekranı…

Barbaros Hayreddin 13. bölüm izle TRT 1 dizi ekranında! Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı son bölüm full, tek parça izle

BARBAROS HAYREDDİN 13. BÖLÜM FULL İZLE TRT 1 İLE YAYINDA!

7 Nisan 2023 tarihinde ekranlara gelen yeni bölümü izlemek için:

https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1

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Barbaros Hayreddin 13. bölüm izle TRT 1 dizi ekranında! Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı son bölüm full, tek parça izle

BARBAROS HAYREDDİN SULTANIN FERMANI YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Barbaros Hayrettin Paşa, başındaki belalardan kurtulmuş olsa da hala bunları yapan haini bulamamıştır… Seyyare Hatun kurtarılmıştır. Mia De Luna ise Barbaros Hayreddin Paşa'nın kendisini fark etmesinden korkmaktadır. Payitaht'a tüm dengeleri değiştirecek olan Pargalı İbrahim Paşa gelir. Kanuni Sultan Süleyman'ın Barbaros Hayreddin Paşa' yı Kaptan-ı Derya yapmak istemesine karşın Pargalı İbrahim Paşa'nın başka planları vardır.

Barbaros Hayreddin 13. bölüm izle TRT 1 dizi ekranında! Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı son bölüm full, tek parça izle

Barbaros Hayreddin Paşa, Kemankeş Paşa'dan işlerin arkasında kim varsa onu bulmasını ister, Kemankeş Paşa ise kendisini yönlendiren Şahsuvar'a gider. Şahsuvar bütün oyunların arkasındaki ismi verir: Pargalı İbrahim Paşa… Barbaros Hayreddin Paşa öte yandan adamlarına kendisini kurtaran hançerin üzerindeki işareti araştırma emri vermiştir. Aydın Reis işin peşindeyken Andrea Doria 'nın adamları tarafından esir alınır. Tam bu sırada Barbaros Hayreddin' e Pargalı İbrahim Paşa tarafından şok bir teklif getirilir.

Barbaros Hayreddin 13. bölüm izle TRT 1 dizi ekranında! Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı son bölüm full, tek parça izle

Andrea Doria ile aynı masaya oturacak ve onunla anlaşacaktır. Barbaros Hayreddin asla Andrea Doria ile aynı masaya oturmayacakken Aydın Reis'in kaçırılmasından dolayı Andrea Doria ile görüşmeyi ister. Kral Şarlken'in sarayından Salih Reis'in gönderdiği haber Barbaros Hayreddin'in dikkatini çeker. Papa'nın bir oğlu vardır ve bu vesika Rum Patriği'nin hanesinde gizlidir. Barbaros adamlarına o vesikayı bulmaları için emir verirken Büyük Ada'da Doria ile buluşacaktır.

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