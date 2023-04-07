Barbaros Hayreddin 13. bölüm izle TRT 1 dizi ekranında! Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı son bölüm full, tek parça izle

Andrea Doria ile aynı masaya oturacak ve onunla anlaşacaktır. Barbaros Hayreddin asla Andrea Doria ile aynı masaya oturmayacakken Aydın Reis'in kaçırılmasından dolayı Andrea Doria ile görüşmeyi ister. Kral Şarlken'in sarayından Salih Reis'in gönderdiği haber Barbaros Hayreddin'in dikkatini çeker. Papa'nın bir oğlu vardır ve bu vesika Rum Patriği'nin hanesinde gizlidir. Barbaros adamlarına o vesikayı bulmaları için emir verirken Büyük Ada'da Doria ile buluşacaktır.