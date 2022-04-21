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Haberler Yaşam Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı 28. Bölüm fragmanı yayınlandı! TRT 1 Barbaroslar yeni bölüm fragmanında neler var, Modon Fethi yapılacak mı?
Giriş Tarihi: 21.04.2022 12:53 Güncelleme Tarihi: 21.04.2022 12:55

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı 28. Bölüm fragmanı yayınlandı! TRT 1 Barbaroslar yeni bölüm fragmanında neler var, Modon Fethi yapılacak mı?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölüm ile bu akşam seyircisi ile buluşacak. Denizlerin fatihleri Hızır ve Oruç Reis'in muhteşem deniz zaferlerini anlatan Barbaroslar 28. Bölüm fragmanı ile heyecan yarattı. Modon Kalesi fethine başlanırken sancak göndere çekiliyor. Tarihi dizinin her bölümü ardından "Barbaroslar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorusu gündem oluyor. Peki, TRT 1 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 28. Bölüm fragmanında neler var, yeni bölümde neler olacak, son bölümde ne oldu? İşte detaylar…

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı 28. Bölüm fragmanı yayınlandı! TRT 1 Barbaroslar yeni bölüm fragmanında neler var, Modon Fethi yapılacak mı?

Başrollerini Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Aslantepe ve Pelin Akil gibi isimlerin paylaştığı Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı oyuncu kadrosuyla da oldukça ilgi çekiyor. Barbaroslar 28. Bölüm fragmanı yayınlandı! TRT 1 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölüm fragmanında neler var, neler olacak? İşte Barbaroslar 28. Bölümde yaşanacaklar…

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı 28. Bölüm fragmanı yayınlandı! TRT 1 Barbaroslar yeni bölüm fragmanında neler var, Modon Fethi yapılacak mı?

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

İşte bu akşam yayınlanacak yeni bölümün fragmanı:

BARBAROSLAR 28. BÖLÜM 2. FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

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Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı 28. Bölüm fragmanı yayınlandı! TRT 1 Barbaroslar yeni bölüm fragmanında neler var, Modon Fethi yapılacak mı?

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI 28. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Oruç Reis, düşmanın önünde Gabriel'in kellesini almanın vaktidir der. Gerilim tırmanırken Hızır Reis ve Oruç Reis Modon Kalesi dolayısıyla kendilerini savaşta bulur.

Modon'u alan Doğu Akdeniz'in hakimi olacaktır. Gabriel ve Oruç Reis Modon'da karşı karşıya gelir. Kim Modon'da sancağını dalgalandıracak?

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı 28. Bölüm fragmanı yayınlandı! TRT 1 Barbaroslar yeni bölüm fragmanında neler var, Modon Fethi yapılacak mı?

BARBAROSLAR SON BÖLÜM ÖZETİ

Tüm çabalarına rağmen Baba Oruç ve Hızır'ın kendisini kurtarmakta çaresiz kaldığını öğrenen İlyas, Esma yardımıyla tutulduğu zindandan kaçmış ve Mesih Paşa'nın yaverini Kelemez'deki katliamın asıl suçlularını itiraf etmesi için esir almıştı.

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı 28. Bölüm fragmanı yayınlandı! TRT 1 Barbaroslar yeni bölüm fragmanında neler var, Modon Fethi yapılacak mı?

Oruç bu olay karşısında İlyas'ı bulduğu yerde öldüreceğini söyleyen Mesih Paşa'ya engel olamamış ve İlyas gözleri önünde vurularak düşmüştü. Hızır, Piri Reis ve Murad, Don Diego'nun himayesine girmeye hazırlanan Şahbaz'ın ve yanındaki Piero'nun izini bulmuş ve onları yakalayacakları esnada tuzağa düşürülmüşlerdi.