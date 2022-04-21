Haberler Yaşam Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı 28. Bölüm fragmanı yayınlandı! TRT 1 Barbaroslar yeni bölüm fragmanında neler var, Modon Fethi yapılacak mı?

Giriş Tarihi: 21.04.2022 12:53 Güncelleme Tarihi: 21.04.2022 12:55

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı 28. Bölüm fragmanı yayınlandı! TRT 1 Barbaroslar yeni bölüm fragmanında neler var, Modon Fethi yapılacak mı?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölüm ile bu akşam seyircisi ile buluşacak. Denizlerin fatihleri Hızır ve Oruç Reis'in muhteşem deniz zaferlerini anlatan Barbaroslar 28. Bölüm fragmanı ile heyecan yarattı. Modon Kalesi fethine başlanırken sancak göndere çekiliyor. Tarihi dizinin her bölümü ardından "Barbaroslar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorusu gündem oluyor. Peki, TRT 1 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 28. Bölüm fragmanında neler var, yeni bölümde neler olacak, son bölümde ne oldu? İşte detaylar…