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Haberler Yaşam Barınak görevlisinin esrarengiz ölümü: 15 dakika içinde morardı ve patladı sonra da…
Giriş Tarihi: 03.04.2024 12:04 Güncelleme Tarihi: 03.04.2024 12:04

Barınak görevlisinin esrarengiz ölümü: 15 dakika içinde morardı ve patladı sonra da…

Çanakkale Belediyesi'ne ait hayvan barınağında görevli Mustafa Topçu, dün akşam saatlerinde fenalaştı. Kolunda oluşan morluk nedeniyle kaldırıldığı hastanede enfeksiyona bağlı çoklu organ yetmezliğine yakalanan Topçu, kurtarılamadı. Talihsiz adamın 45 gün önce barınağa getirilen bir köpek tarafından ısırıldığı ortaya çıktı!

Ümit Erkan DEMİRCAN
Barınak görevlisinin esrarengiz ölümü: 15 dakika içinde morardı ve patladı sonra da…

Çanakkale Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri'ne bağlı Hayvan Barınağı'nda 25 yıldır görev yapan Mustafa Topçu, barınağa bırakılan, sokağa terk edilen hayvanların temizliğinden ve bakımından sorumluydu. Yaklaşık 45 gün önce yaralı olarak barınağa getirilen pitbull cinsi bir köpek, tedavi sırasında Mustafa Topçu'yu ısırdı. İlk tedavisi barınakta yapılan Topçu, hastanede kuduz aşısı vuruldu. İlerleyen günlerde de aşılarını 4 doza tamamladı.

Barınak görevlisinin esrarengiz ölümü: 15 dakika içinde morardı ve patladı sonra da…

YOĞUN KALP ÇARPINTISI VE KAŞINTI…

İşine devam eden Topçu, önceki gün gece geç saatlerde rahatsızlandı. Yoğun kalp çarpıntısı ve kaşıntı nedeniyle oğluyla birlikte özel bir hastaneye başvurdu. Kan alınan ve kalp grafiği çekilen Topçu, taburcu edildi. Evine dönen Topçu, bu seferde kusmaya başladı.

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Barınak görevlisinin esrarengiz ölümü: 15 dakika içinde morardı ve patladı sonra da…

Tekrar Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne başvuran Topçu, gerekli kontroller yapıldıktan sonra servise alındı. Serviste fenalaşan Topçu'nun vücudunu kontrol eden doktorlar, kolundaki şişliği fark edince yoğun bakım servisine yatışını sağladı. Kolu tamamen moraran ve giderek fenalaşan Topçu, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Barınak görevlisinin esrarengiz ölümü: 15 dakika içinde morardı ve patladı sonra da…

"HER ŞEY İKİ SAAT İÇİNDE OLDU"

Babasının ölüm haberini alan İbrahim Topçu, "Her şey, 2 saatin içinde gelişti. Daha hala nedenini bilmiyoruz. Enfeksiyon kaptığını söylediler. Kolu 15 dakikada içerisinde tamamen morardı ve patladı. İnanılır gibi değil. İki ay önce bir köpek ısırmıştı. Aşıları vuruldu ama ne kadar düzenli vuruldu bilmiyoruz. Otopsi sonucu ortaya çıkacakmış her şey" dedi.

Barınak görevlisinin esrarengiz ölümü: 15 dakika içinde morardı ve patladı sonra da…

"HER ŞEY İKİ SAAT İÇİNDE OLDU"

Babasının ölüm haberini alan İbrahim Topçu, "Her şey, 2 saatin içinde gelişti. Daha hala nedenini bilmiyoruz. Enfeksiyon kaptığını söylediler. Kolu 15 dakikada içerisinde tamamen morardı ve patladı. İnanılır gibi değil. İki ay önce bir köpek ısırmıştı. Aşıları vuruldu ama ne kadar düzenli vuruldu bilmiyoruz. Otopsi sonucu ortaya çıkacakmış her şey" dedi.

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