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Barınak görevlisinin esrarengiz ölümü: 15 dakika içinde morardı ve patladı sonra da…
Giriş Tarihi: 03.04.2024 12:04
Güncelleme Tarihi: 03.04.2024
12:04
Barınak görevlisinin esrarengiz ölümü: 15 dakika içinde morardı ve patladı sonra da…
Çanakkale Belediyesi'ne ait hayvan barınağında görevli Mustafa Topçu, dün akşam saatlerinde fenalaştı. Kolunda oluşan morluk nedeniyle kaldırıldığı hastanede enfeksiyona bağlı çoklu organ yetmezliğine yakalanan Topçu, kurtarılamadı. Talihsiz adamın 45 gün önce barınağa getirilen bir köpek tarafından ısırıldığı ortaya çıktı!