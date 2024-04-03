Barınak görevlisinin esrarengiz ölümü: 15 dakika içinde morardı ve patladı sonra da…

"HER ŞEY İKİ SAAT İÇİNDE OLDU"

Babasının ölüm haberini alan İbrahim Topçu, "Her şey, 2 saatin içinde gelişti. Daha hala nedenini bilmiyoruz. Enfeksiyon kaptığını söylediler. Kolu 15 dakikada içerisinde tamamen morardı ve patladı. İnanılır gibi değil. İki ay önce bir köpek ısırmıştı. Aşıları vuruldu ama ne kadar düzenli vuruldu bilmiyoruz. Otopsi sonucu ortaya çıkacakmış her şey" dedi.