Başakşehir - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Başakşehir - Antalyaspor maç saati ve canlı yayın kanalı

Ligde 1 galibiyet 1 beraberlik alan Başakşehir ile 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Antalyaspor bu akşam kozlarını paylaşacak. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmaya ilişkin Başakşehir - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda soruları yanıt arıyor. İşte Başakşehir - Antalyaspor maç saati ve canlı yayın kanalı…