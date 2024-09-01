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Giriş Tarihi: 01.09.2024 15:50 Güncelleme Tarihi: 01.09.2024 15:52

Başakşehir - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Başakşehir - Antalyaspor maç saati ve canlı yayın kanalı

Trendyol Süper Lig'de 4. hafta karşılaşmaları için heyecan dorukta! Yeni haftada 4'er puana sahip olan Başakşehir ile Antalyaspor bu akşam karşı karşıya geliyor. Maça ilişkin araştırmalar arasında Başakşehir - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda soruları yer alıyor. İşte Başakşehir - Antalyaspor maç saati ve canlı yayın kanalı…

Başakşehir - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Başakşehir - Antalyaspor maç saati ve canlı yayın kanalı

Ligde 1 galibiyet 1 beraberlik alan Başakşehir ile 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Antalyaspor bu akşam kozlarını paylaşacak. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmaya ilişkin Başakşehir - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda soruları yanıt arıyor. İşte Başakşehir - Antalyaspor maç saati ve canlı yayın kanalı…

Başakşehir - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Başakşehir - Antalyaspor maç saati ve canlı yayın kanalı

BAŞAKŞEHİR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 19.15'te başlayacak.

Karşılaşma beIN Sports 2 kanalında canlı olarak yayınlanacak.

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Başakşehir - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Başakşehir - Antalyaspor maç saati ve canlı yayın kanalı

BAŞAKŞEHİR 4 PUAN TOPLADI

RAMS Başakşehir ligin ilk haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalırken 2. haftada Corendon Alanyaspor'u 4-2 mağlup ederek 4 puan topladı.

İstanbul ekibinin, sezonun üçüncü haftasındaki Samsunspor maçı ise UEFA Konferans Ligi'nde oynayacağı St. Patrick's Athletic karşılaşması nedeniyle ileri tarihe ertelendi.

ANTALYASPOR İLK GALİBİYETİNİ ALDI

Antalyaspor, 2024-2025 sezonunda ilk galibiyetini geçtiğimiz hafta oynadığı Hatayspor maçıyla aldı.

Ligin ilk 3 haftasında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Antalyaspor'un da 4 puanı bulunuyor.

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