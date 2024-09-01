Giriş Tarihi: 01.09.2024 15:50
Güncelleme Tarihi: 01.09.2024
15:52
Başakşehir - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Başakşehir - Antalyaspor maç saati ve canlı yayın kanalı
Trendyol Süper Lig'de 4. hafta karşılaşmaları için heyecan dorukta! Yeni haftada 4'er puana sahip olan Başakşehir ile Antalyaspor bu akşam karşı karşıya geliyor. Maça ilişkin araştırmalar arasında Başakşehir - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda soruları yer alıyor. İşte Başakşehir - Antalyaspor maç saati ve canlı yayın kanalı…