BAŞKA BİR GÜN 10. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE: ATV Başka Bir Gün haftaya neler yaşanacak?

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Nehir, Serdar'ı Suzan'la birlikte otel odasında gördüğünde, ona yeniden güvenip güvenemeyeceğini sorgulamaya başlar. Serdar, bu görüşmenin sadece Suzan'a olan borçla ilgili olduğunu açıklasa da, Nehir'in kafasındaki kuşkular bir türlü silinmez.