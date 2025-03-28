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Haberler Yaşam BAŞKA BİR GÜN 10. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE: ATV Başka Bir Gün haftaya neler yaşanacak?
Giriş Tarihi: 28.03.2025 00:00 Güncelleme Tarihi: 28.03.2025 00:00

BAŞKA BİR GÜN 10. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE: ATV Başka Bir Gün haftaya neler yaşanacak?

"Başka Bir Gün" dizisinin dokuzuncu bölümü izleyicilerden yoğun ilgi gördü. Heyecan dolu gelişmelerin ardından yayınlanan yeni bölüm fragmanı ise merak uyandırdı. Dizinin üçüncü bölümüyle büyük çıkış yapmasının ardından, 9. bölüm fragmanı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, yeni bölümde neler olacak? İşte "Başka Bir Gün"ün yeni bölümüne dair detaylar ve fragman…

BAŞKA BİR GÜN 10. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE: ATV Başka Bir Gün haftaya neler yaşanacak?

ATV'nin sevilen dizisi Başka Bir Gün, 9. bölümüyle izleyicilerle buluştu! İlk bölümden itibaren büyük ilgi gören yapım, yayınlanan 10. bölüm fragmanıyla sosyal medyada gündem oldu. Başrollerinde Ezgi Mola (Nehir Alsoy), Salih Bademci (Serdar Alsoy), Berkay Ateş (Tuna Korucu) gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizi, yeni bölümüyle heyecanı doruğa çıkaracak. Başka Bir Gün yeni bölüm fragmanını izlemek ve detayları öğrenmek için haberin ayrıntılarında...

BAŞKA BİR GÜN 10. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE: ATV Başka Bir Gün haftaya neler yaşanacak?

BAŞKA BİR GÜN 10. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Dizinin 10. bölüm fragmanı için aşağıda yer alan bağlantıyı takip edebilirsiniz;

https://www.atv.com.tr/baska-bir-gun/2-bolum-1-fragman/izle

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BAŞKA BİR GÜN 10. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE: ATV Başka Bir Gün haftaya neler yaşanacak?

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Nehir, Serdar'ı Suzan'la birlikte otel odasında gördüğünde, ona yeniden güvenip güvenemeyeceğini sorgulamaya başlar. Serdar, bu görüşmenin sadece Suzan'a olan borçla ilgili olduğunu açıklasa da, Nehir'in kafasındaki kuşkular bir türlü silinmez.

BAŞKA BİR GÜN 10. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE: ATV Başka Bir Gün haftaya neler yaşanacak?

Bu sırada Deniz'in kaybolduğu haberini alırlar. Serdar ve Nehir, Zülfü ve Yaman'dan şüphelenirken, Yaman kaybolduğu saatte anneannesinin yanında olduğunu kanıtlar.

BAŞKA BİR GÜN 10. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE: ATV Başka Bir Gün haftaya neler yaşanacak?

Nehir ve Serdar, kızlarını bulmak için birbirinden farklı yolları takip etmeye başlar.