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Haberler Yaşam BAŞKA BİR GÜN 9. BÖLÜM İZLE: 27 Mart ATV dizi ekranı ile Başka Bir Gün yeni bölüm HD izleme ekranı
Giriş Tarihi: 27.03.2025 18:35 Güncelleme Tarihi: 27.03.2025 18:35

BAŞKA BİR GÜN 9. BÖLÜM İZLE: 27 Mart ATV dizi ekranı ile Başka Bir Gün yeni bölüm HD izleme ekranı

ATV'nin merakla beklenen dizisi Başka Bir Gün, izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor! Dram ve gizem dolu hikayesiyle büyük ilgi gören yapım, etkileyici senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla adından söz ettiriyor. Başrollerinde Ezgi Mola ve Salih Bademci'nin yer aldığı dizide, Mola "Nehir Alsoy" karakterine hayat verirken, Bademci ise "Serdar Alsoy" rolüyle izleyicilerin karşısına çıkıyor. Başka Bir Gün, heyecanla beklenen 9. bölümüyle yeni gelişmelere sahne olacak. İşte, dizinin yeni bölümüyle ilgili merak edilen detaylar…

BAŞKA BİR GÜN 9. BÖLÜM İZLE: 27 Mart ATV dizi ekranı ile Başka Bir Gün yeni bölüm HD izleme ekranı

ATV'nin büyük ilgi gören dizisi Başka Bir Gün, ilk bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Nehir ve Serdar'ın hayatını altüst eden gelişmeler, duygu yüklü ve heyecan dolu sahnelerle ekrana taşındı. Sürükleyici hikayesiyle her hafta izleyicileri merak içinde bırakan dizi, yeni bölümleriyle tempoyu daha da artırıyor. İşte, Başka Bir Gün'ün merakla beklenen 9. bölümü hakkında tüm detaylar ve izleme linki haberin devamında...

BAŞKA BİR GÜN 9. BÖLÜM İZLE: 27 Mart ATV dizi ekranı ile Başka Bir Gün yeni bölüm HD izleme ekranı

BAŞKA BİR GÜN 9. BÖLÜM İZLE!

Çocuklarına bakmak için mesleği olan avukatlığa ara veren Nehir'in, kocası Serdar ile mutlu giden evliliğinde bir gün Serdar'ın ortadan kaybolmasıyla gelişen olayları konu alan Başka Bir Gün 3.bölümü için aşağıda yer alan bağlantıyı takip edebilirsiniz;

https://www.atv.com.tr/baska-bir-gun

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BAŞKA BİR GÜN 9. BÖLÜM İZLE: 27 Mart ATV dizi ekranı ile Başka Bir Gün yeni bölüm HD izleme ekranı

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Nehir, Serdar'ı Suzan'la birlikte otel odasında gördüğünde, ona yeniden güvenip güvenemeyeceğini sorgulamaya başlar. Serdar, bu görüşmenin sadece Suzan'a olan borçla ilgili olduğunu açıklasa da, Nehir'in kafasındaki kuşkular bir türlü silinmez.

BAŞKA BİR GÜN 9. BÖLÜM İZLE: 27 Mart ATV dizi ekranı ile Başka Bir Gün yeni bölüm HD izleme ekranı

Bu sırada Deniz'in kaybolduğu haberini alırlar. Serdar ve Nehir, Zülfü ve Yaman'dan şüphelenirken, Yaman kaybolduğu saatte anneannesinin yanında olduğunu kanıtlar.

BAŞKA BİR GÜN 9. BÖLÜM İZLE: 27 Mart ATV dizi ekranı ile Başka Bir Gün yeni bölüm HD izleme ekranı

Nehir ve Serdar, kızlarını bulmak için birbirinden farklı yolları takip etmeye başlar.