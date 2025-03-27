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BAŞKA BİR GÜN 9. BÖLÜM İZLE: 27 Mart ATV dizi ekranı ile Başka Bir Gün yeni bölüm HD izleme ekranı
Giriş Tarihi: 27.03.2025 18:35
Güncelleme Tarihi: 27.03.2025
18:35
BAŞKA BİR GÜN 9. BÖLÜM İZLE: 27 Mart ATV dizi ekranı ile Başka Bir Gün yeni bölüm HD izleme ekranı
ATV'nin merakla beklenen dizisi Başka Bir Gün, izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor! Dram ve gizem dolu hikayesiyle büyük ilgi gören yapım, etkileyici senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla adından söz ettiriyor. Başrollerinde Ezgi Mola ve Salih Bademci'nin yer aldığı dizide, Mola "Nehir Alsoy" karakterine hayat verirken, Bademci ise "Serdar Alsoy" rolüyle izleyicilerin karşısına çıkıyor. Başka Bir Gün, heyecanla beklenen 9. bölümüyle yeni gelişmelere sahne olacak. İşte, dizinin yeni bölümüyle ilgili merak edilen detaylar…