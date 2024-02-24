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Başkan Erdoğan’a keman çalan 12 yaşındaki Ecrin, SABAH’a konuştu: Rüya Gibiydi
Giriş Tarihi: 24.02.2024 06:47
Güncelleme Tarihi: 24.02.2024
06:47
Başkan Erdoğan’a keman çalan 12 yaşındaki Ecrin, SABAH’a konuştu: Rüya Gibiydi
Denizli'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın otobüsüne binerek keman çalan Ecrin Gülçin Polatlı'nın(12) Cumhurbaşkanının geçeceği güzergaha kemanı ile geldiği, Erdoğan'ın Ecrin Gülçin'i otobüse davet edip keman çaldırdığı ortaya çıktı. SABAH'a konuşan anne 6. Sınıf öğrencisi olan Ecrin Gülçin, "Yola çıkıp cumhurbaşkanımızı bekledim. Beni kemanımla görünce otobüsü durdurdu ve içeri davet etti. Rüya gibiydi. Heyecandan sabaha kadar uyuyamadım. Cumhurbaşkanımızın tavsiyesi üzerine Ud da çalmak istiyorum" diye konuştu.