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Haberler Yaşam Başkan Erdoğan’a keman çalan 12 yaşındaki Ecrin, SABAH’a konuştu: Rüya Gibiydi
Giriş Tarihi: 24.02.2024 06:47 Güncelleme Tarihi: 24.02.2024 06:47

Başkan Erdoğan’a keman çalan 12 yaşındaki Ecrin, SABAH’a konuştu: Rüya Gibiydi

Denizli'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın otobüsüne binerek keman çalan Ecrin Gülçin Polatlı'nın(12) Cumhurbaşkanının geçeceği güzergaha kemanı ile geldiği, Erdoğan'ın Ecrin Gülçin'i otobüse davet edip keman çaldırdığı ortaya çıktı. SABAH'a konuşan anne 6. Sınıf öğrencisi olan Ecrin Gülçin, "Yola çıkıp cumhurbaşkanımızı bekledim. Beni kemanımla görünce otobüsü durdurdu ve içeri davet etti. Rüya gibiydi. Heyecandan sabaha kadar uyuyamadım. Cumhurbaşkanımızın tavsiyesi üzerine Ud da çalmak istiyorum" diye konuştu.

Nazif KARAMAN
Başkan Erdoğan’a keman çalan 12 yaşındaki Ecrin, SABAH’a konuştu: Rüya Gibiydi

Erdoğan, Denizli programı esnasında, Cumhurbaşkanlığı otobüsünde, keman çalan konservatuar öğrencisiyle sohbet etti. Bu anlar sosyal medyada yayınlandı.

Başkan Erdoğan’a keman çalan 12 yaşındaki Ecrin, SABAH’a konuştu: Rüya Gibiydi

Kız öğrenciden eğitim ve aile durumuna ilişkin bilgi aldı. Öğrencinin kemanı ile seslendirdiği Çanakkale türküsünü söyleyen Erdoğan, öğrenciye kemanın yanında ud çalmayı öğrenmesi tavsiyesinde bulundu.

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Başkan Erdoğan’a keman çalan 12 yaşındaki Ecrin, SABAH’a konuştu: Rüya Gibiydi

Bütün Türkiye bu kızın kim olduğunu merak ederken SABAH merak edilen o kemancıyı buldu. Kemancı kızın Denizli'de yaşayan 12 yaşındaki Ecrin Gülçin Polatlı olduğu, Denizli Belediye Konservatuarı Çocuk Korosu öğrencisi olduğu öğrenildi.

Başkan Erdoğan’a keman çalan 12 yaşındaki Ecrin, SABAH’a konuştu: Rüya Gibiydi

Memur baba ve ev hanımı annesi ile kentte yaşayan Ecrin Gülçin'in küçük yaşlardan itibaren keman öğrendiği, aynı zamanda orta okul eğitimini sürdürdüğü anlaşıldı.

Başkan Erdoğan’a keman çalan 12 yaşındaki Ecrin, SABAH’a konuştu: Rüya Gibiydi

Ecrin'in Başkan Erdoğan ile görüşebilmek için konvoyun geçeceğini öğrendiği Lise Caddesi'nde beklediği, Kemanlı kızı gören Başkan Erdoğan'ın otobüsü durdurarak genç kızı yanına çağırdığı öğrenildi. Video kaydına yansıyan anlarında o dakikalarda kaydedildiği anlaşıldı.

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