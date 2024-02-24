Başkan Erdoğan’a keman çalan 12 yaşındaki Ecrin, SABAH’a konuştu: Rüya Gibiydi

Bütün Türkiye bu kızın kim olduğunu merak ederken SABAH merak edilen o kemancıyı buldu. Kemancı kızın Denizli'de yaşayan 12 yaşındaki Ecrin Gülçin Polatlı olduğu, Denizli Belediye Konservatuarı Çocuk Korosu öğrencisi olduğu öğrenildi.