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Başkan Erdoğan'a şiir yazan Ecemsu'nun ailesi kapılarını SABAH'a açtı! Yıllar önce çekilen fotoğrafın anısı...
Giriş Tarihi: 22.08.2022 07:56
Güncelleme Tarihi: 22.08.2022
08:05
Başkan Erdoğan'a şiir yazan Ecemsu'nun ailesi kapılarını SABAH'a açtı! Yıllar önce çekilen fotoğrafın anısı...
Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Esenler'de kentsel dönüşüm projesinin teslim töreni sonrasında Karadüş ailesinin evine konuk oldu. Ailenin 15 yaşındaki kızı Ecemsu, Erdoğan'a yazdığı şiiri okurken Karadüş ailesi o anları SABAH'a anlattı.