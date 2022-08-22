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Haberler Yaşam Başkan Erdoğan'a şiir yazan Ecemsu'nun ailesi kapılarını SABAH'a açtı! Yıllar önce çekilen fotoğrafın anısı...
Giriş Tarihi: 22.08.2022 07:56 Güncelleme Tarihi: 22.08.2022 08:05

Başkan Erdoğan'a şiir yazan Ecemsu'nun ailesi kapılarını SABAH'a açtı! Yıllar önce çekilen fotoğrafın anısı...

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Esenler'de kentsel dönüşüm projesinin teslim töreni sonrasında Karadüş ailesinin evine konuk oldu. Ailenin 15 yaşındaki kızı Ecemsu, Erdoğan'a yazdığı şiiri okurken Karadüş ailesi o anları SABAH'a anlattı.

MUSTAFA BAKIRHAN
Başkan Erdoğan’a şiir yazan Ecemsu’nun ailesi kapılarını SABAH’a açtı! Yıllar önce çekilen fotoğrafın anısı...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Esenler'de yapımı tamamlanan kentsel dönüşüm projesindeki evleri hak sahiplerine düzenlenen törenle teslim etti. Cuma günü gerçekleşen tören sonrasında Erdoğan, bölgede yaşayan Karadüş ailesinin evine konuk oldu.

Başkan Erdoğan’a şiir yazan Ecemsu’nun ailesi kapılarını SABAH’a açtı! Yıllar önce çekilen fotoğrafın anısı...

Karadüş ailesinin 15 yaşındaki kızları Ecemsu, yazdığı şiiri Erdoğan'a okudu. Willi Sendromu'na sahip 10. sınıf öğrencisi Ecemsu, yazdığı şiiri Başkan Erdoğan'a verdi. Erdoğan, kendisi için yazılan şiirdeki "sen çok miniciksin" ifadesine şaşırdı ve "Ne miniği 1.85 boyundayım" dedi.

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Başkan Erdoğan’a şiir yazan Ecemsu’nun ailesi kapılarını SABAH’a açtı! Yıllar önce çekilen fotoğrafın anısı...

"ŞİİRİ DUYUNCA AĞLADI"
Başkan Erdoğan'ın geleceğini duyunca şiir yazdığını belirten Ecemsu Karadüş, "Cumhurbaşkanımız şiiri duyunca ağladı ben de 'ağlayacağını bilseydim yazmazdım' dedim. O da bana oyuncak verdi. O ağlayınca üzüldüm. Şiirde seni çok seviyorum, iyi ki varsın, sen çok güzelsin ve çok başarılısın yazdım. O da 'ben de seni çok seviyorum' dedi. Bana bebekler verdi" dedi.

Başkan Erdoğan’a şiir yazan Ecemsu’nun ailesi kapılarını SABAH’a açtı! Yıllar önce çekilen fotoğrafın anısı...

"İKİNCİ BAHARIMIZDA DA YANIMIZDA"
Anne Selma Karadüş ise "Prader Willi Sendromu'na sahip bir kızım ve oğlum var. Esenler'de 100. Yıl Mahallesi'nde eski bir evde oturuyorduk. Elhamdülillah burası bize çıktı ve çok güzel bir evimiz oldu. Ecemsu ilgi duyduğu kişilere mektuplar yazar.

Başkan Erdoğan’a şiir yazan Ecemsu’nun ailesi kapılarını SABAH’a açtı! Yıllar önce çekilen fotoğrafın anısı...

Dün 'ne yazsam' dedi. Yazdıklarını beğenmedi yırttı attı, defalarca yazdı. Sonunda şiirini tamamladı, boyadı ve el izini çıkardı. Şiirini Cumhurbaşkanına teslim etti, yan yana oldular. O ortamda evden bahsedilmedi, hep Ecemsu'dan bahsedildi. Kızıma çok değer verdi ve ilgilendi.

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