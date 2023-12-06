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Haberler Yaşam Başkan Erdoğan'dan Kentsel Dönüşüm mesajı: İstanbul için rakam ve tarih vererek açıkladı: Üst seviyeye çıkarıyoruz!
Giriş Tarihi: 06.12.2023 20:17 Güncelleme Tarihi: 06.12.2023 20:19

Başkan Erdoğan'dan Kentsel Dönüşüm mesajı: İstanbul için rakam ve tarih vererek açıkladı: Üst seviyeye çıkarıyoruz!

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı millete sesleniş konuşmasında kentsel dönüşüm konusundaki çalışmalara özel olarak değindi. Başkan Erdoğan, "Kentsel dönüşüm projelerinin dinamitlenmesine ve yavaşlatılmasına izin vermeyeceğiz" dedi. Erdoğan, İstanbul için de rakam ve tarih vererek acil dönüşüm gerektiren tüm binaların yenilenmesi gerektiğini kaydetti.

Başkan Erdoğan’dan Kentsel Dönüşüm mesajı: İstanbul için rakam ve tarih vererek açıkladı: Üst seviyeye çıkarıyoruz!

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası alınan kararları açıkladı. Başkan Erdoğan, kentsel dönüşümki çalışmalara değinerek, "Türkiye için tartışmasız bir beka meselesidir. Hepsinden önemlisi bu, siyaset, siyasi partiler üstü bir konudur" dedi.

Başkan Erdoğan’dan Kentsel Dönüşüm mesajı: İstanbul için rakam ve tarih vererek açıkladı: Üst seviyeye çıkarıyoruz!

Başkan Erdoğan, "Yeni kanunla getirilen düzenlemelerde herhangi bir rant sağlama amacı veya hak sahiplerinin başka bölgeye gönderilmesi söz konusu değildir" ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Hiç kimsenin ülkemizi depreme hazırlamadaki en önemli aracımız olan kentsel dönüşüm projelerini dinamitlemesine ve yavaşlatmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

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Başkan Erdoğan’dan Kentsel Dönüşüm mesajı: İstanbul için rakam ve tarih vererek açıkladı: Üst seviyeye çıkarıyoruz!

"Amacımız, İstanbul'da her yıl 350 bin konut inşa ederek, 5 yıl içinde acil dönüşüm gerektiren tüm binaları yenilemektir" sözlerini kullanan Başkan Erdoğan şunları söyledi:

Başkan Erdoğan’dan Kentsel Dönüşüm mesajı: İstanbul için rakam ve tarih vererek açıkladı: Üst seviyeye çıkarıyoruz!

Marmara Bölgesi'nde yaşanan 5,1 büyüklüğündeki hafif sarsıntı bizlere deprem ülkesi olduğumuz gerçeğini bir kez daha hatırlattı. Topraklarımızın yüzde 66'sı deprem açısından riskli. Son 1 asırda 6 ve üzeri büyüklükte 231 deprem meydana geldi. 130 binden fazla canımızı toprağa verdik. 6 Şubat'ta 50 binden fazla insanımız hayatını kaybetti. Bu coğrafyada yaşamak demek deprem gerçeğiyle yüzleşmek ve ona göre hareket etmek demektir.

Başkan Erdoğan’dan Kentsel Dönüşüm mesajı: İstanbul için rakam ve tarih vererek açıkladı: Üst seviyeye çıkarıyoruz!

'BİR ÜST SEVİYEYE ÇIKARIYORUZ'

Tek çözüm, depreme dayanıklı binalar yapmaktır. Yani, kentsel dönüşüm adımı. Maalesef ülkemiz uzunca bir süre bu toprakların hakkını vermek yerine hakkına giren bir anlayışla yönetildiği için deprem felaketi göz ardı edilmiştir. Kentsel dönüşüm çalışmalarını bir üst seviyeye çıkarıyoruz. iz yapıyoruz.

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