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Başkan Erdoğan'dan Kentsel Dönüşüm mesajı: İstanbul için rakam ve tarih vererek açıkladı: Üst seviyeye çıkarıyoruz!
Giriş Tarihi: 06.12.2023 20:17
Güncelleme Tarihi: 06.12.2023
20:19
Başkan Erdoğan'dan Kentsel Dönüşüm mesajı: İstanbul için rakam ve tarih vererek açıkladı: Üst seviyeye çıkarıyoruz!
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı millete sesleniş konuşmasında kentsel dönüşüm konusundaki çalışmalara özel olarak değindi. Başkan Erdoğan, "Kentsel dönüşüm projelerinin dinamitlenmesine ve yavaşlatılmasına izin vermeyeceğiz" dedi. Erdoğan, İstanbul için de rakam ve tarih vererek acil dönüşüm gerektiren tüm binaların yenilenmesi gerektiğini kaydetti.