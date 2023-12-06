Başkan Erdoğan’dan Kentsel Dönüşüm mesajı: İstanbul için rakam ve tarih vererek açıkladı: Üst seviyeye çıkarıyoruz!

Marmara Bölgesi'nde yaşanan 5,1 büyüklüğündeki hafif sarsıntı bizlere deprem ülkesi olduğumuz gerçeğini bir kez daha hatırlattı. Topraklarımızın yüzde 66'sı deprem açısından riskli. Son 1 asırda 6 ve üzeri büyüklükte 231 deprem meydana geldi. 130 binden fazla canımızı toprağa verdik. 6 Şubat'ta 50 binden fazla insanımız hayatını kaybetti. Bu coğrafyada yaşamak demek deprem gerçeğiyle yüzleşmek ve ona göre hareket etmek demektir.