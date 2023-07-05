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Haberler Yaşam Başörtüsü ve İslam’a çirkin saldırı! Twerk videosuyla tartışılan Esra Rabia Ünal’ın fuhuştan hapis yattığı ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 05.07.2023 14:27 Güncelleme Tarihi: 05.07.2023 15:26

Başörtüsü ve İslam’a çirkin saldırı! Twerk videosuyla tartışılan Esra Rabia Ünal’ın fuhuştan hapis yattığı ortaya çıktı!

Başörtüsü başta olmak üzere İslami değerlere içeriden bir çürütme harekatı ve sosyal medya eliyle kutsalların içinin boşaltılması operasyonu deşifre oldu. Sosyal medya üzerinden sözde başörtülü olarak ün kazandırılan ve ahlak dışı davranışlarla öne çıkarılan isimlerin fuhuş operasyonlarında yakalanmış sahte isimli kişiler olduğu ortaya çıktı. Son olarak twerk dansı videosuyla ünlenen Esra Rabia Ünal isimli instagram fenomeninin çirkin bir operasyonun parçası olduğu belirlendi. Örgütsel ve sistematik bu operasyonun şifreleri incelendiğinde akıllara FETÖ ve Adnan Oktar örgütünün yöntemleri geldi. İşte detaylar...

SABAH
Başörtüsü ve İslam’a çirkin saldırı! Twerk videosuyla tartışılan Esra Rabia Ünal’ın fuhuştan hapis yattığı ortaya çıktı!

Sosyal medyada başörtüsüyle "Twerk" dansı yapan Esra Rabia Ünal'ın gerçek adının Ayşe Bolhatoğlu olduğu ve 5 yıl önce Adana'da ahlak polisinin yaptığı fuhuş operasyonunda tutuklandığı ortaya çıktı.

Başörtüsü ve İslam’a çirkin saldırı! Twerk videosuyla tartışılan Esra Rabia Ünal’ın fuhuştan hapis yattığı ortaya çıktı!

Bolhatoğlu'nun fuhuş operasyonunda "Pembe panter" lakabını kullandığı öğrenildi. Son günlerde görüntüsü ile bağdaşmayan davranış ve pozlarla fenomenleştirilen Ayşe Bolhatoğlu'nun gerçek kimliği SABAH'ın 2018'de yaptığı haberle deşifre oldu.

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Başörtüsü ve İslam’a çirkin saldırı! Twerk videosuyla tartışılan Esra Rabia Ünal’ın fuhuştan hapis yattığı ortaya çıktı!

İşte detaylar…

İÇİ BOŞALTILMIŞ SÖZDE TESETTÜR ÜZERİNDEN İSLAM'A SALDIRI

Son günlerde sosyal medyada başörtüsüyle "Twerk" dansı yapan ve ahlaksız pozlarıyla yüz binlerce takipçiye ulaştırılan Esra Rabia Ünal ve benzer profillerin bir operasyonun parçası olduğu ortaya çıktı.

Başörtüsü ve İslam’a çirkin saldırı! Twerk videosuyla tartışılan Esra Rabia Ünal’ın fuhuştan hapis yattığı ortaya çıktı!

28 ŞUBATVARİ POSTMODERN SOSYAL MEDYA OPERASYONU

Başta başörtüsü ve tesettür olmak üzere İslami değerlerin bir parçasıymış görüntüsüyle kamuoyu önüne çıkarılan ve sonrasında davranış, fotoğraf ve videolarıyla mütedeyyin insanları ve İslam'ı zan altında bırakmak üzere gerçekleştiren bu isimler dikkat çekmeye ve tepki toplamaya devam etti.

Başörtüsü ve İslam’a çirkin saldırı! Twerk videosuyla tartışılan Esra Rabia Ünal’ın fuhuştan hapis yattığı ortaya çıktı!

Ortaya çıkan gerçek 28 Şubat döneminde sahte hoca ve sahte başörtülü kadınlar üzerinden oluşturulan algıya benzer bir çabayı gözler önüne serdi.

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