Sözde başörtülü fenomen Esra Rabia Ünal’ın fuhuştan hapis yattığı ortaya çıktı! | Video
Başörtüsü başta olmak üzere İslami değerlere içeriden bir çürütme harekatı ve sosyal medya eliyle kutsalların içinin boşaltılması operasyonu deşifre oldu. Sosyal medya üzerinden sözde başörtülü olarak ün kazandırılan ve ahlak dışı davranışlarla öne çıkarılan isimlerin fuhuş operasyonlarında yakalanmış sahte isimli kişiler olduğu ortaya çıktı. Son olarak twerk dansı videosuyla ünlenen Esra Rabia Ünal isimli instagram fenomeninin çirkin bir operasyonun parçası olduğu belirlendi.
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