Giriş Tarihi: 23.08.2024 06:11
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024
06:11
Batı Nil Virüsü nedir, nasıl bulaşır, belirtileri neler? Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama! Türkiye'de vaka görüldü mü?
Batı Nil Virüsü son dakika gündemde. Maymun Çiçeği virüsü sonrasında uzman doktorlar yeni bir hastalık için uyarıda bulundu. Batı Nil Virüsü olarak adlandırılan hastalık İlk olarak 1937 yılında Uganda'nın Batı Nil Bölgesinde görülmüştür. Sivrisineklerin ısırmasıyla bulaşan bu hastalık özellikle yaz aylarında çok sık görüldüğü için uzmanlar konu hakkında vatandaşlara uyarılarda bulundu. Peki, Batı Nil Virüsü nedir? Batı Nil Virüsü (BNV) nasıl bulaşır, belirtileri neler, nasıl geçer?