Batı’da vahim tablo! Sanal oyun odaları çocukları radikalleştiriyor

TEK BİR NEDEN YOK



Uzmanlar dünyanın dört bir yanındaki gençlerin hatta çocukların neden bu şekilde radikalleştiklerine dair gerekçeleri sıralıyor. Ortak görüş tek bir ana nedenin olmadığı yönünde oluyor.

Pandemi sonrası akıl sağlığına dair sorunlar arttı.

Gençler kendilerinden önceki nesil için "Biz pandemi yaşadık, kriz gördük, savaşlar var, dünya iyi bir yöne gitmiyor, iklim felaketi kapıda... Bizde şans yok. Siz bizim yaşımızda sokaklarda gezip tozuyordunuz" diyerek karamsar bir tablo çiziyor.

Sosyal hayatta karşılaştıkları zorlukların sorumlusu olarak göçmenleri görüyorlar.

Araştırmalarda yüksek oranda mutsuz ve kaygılı çıkıyorlar.

Teknoloji bağımlılığı, sosyal medyadaki yalan haberlere inanma, komplo teorilerini gerçek kabul etmek, dijital dünyada çok fazla vakit geçirip gerçeklerden kopmak gibi faktörler de uçurumun kenarındaki gençleri adeta aşağıya itiyor.

Birçoğu zamanla insanlardan nefret etme eğilimine kapılıyor ve kendince insanları cezalandırmak için radikal eylemler yapabiliyorlar.