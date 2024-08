Batı’nın görülmeyen yüzü: İşte sokakta yatan 1 milyon evsiz için vicdanları sızlatan öneri!

Tamamen finansal sorunlara ve yönetimsel eksikliklere bağlı nedenlerden dolayı evsizlik Batı'nın kronik bir problemi olmaktan çıkamıyor. Avrupa Evsizlerle Çalışan Ulusal Örgütler Federasyonu (European Federation of National Organisations Working with the Homeless - FEANTSA) geçtiğimiz günlerde geleneksel yıllık raporunu açıkladı. Rakamlara göre Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere'de her gece yaklaşık bir milyon kişi sokaklarda uyuyor. Şöyle düşünelim Fransa'nın ünlü Marsilya kentinin nüfusu kadar kişi evsiz. FEANTSA yetkilileri raporlarında şu detaylara da yer verdiler: "AB ülkeleri ve İngiltere'deki evsizlerin gerçek sayısı bizim elde ettiğimiz verilerden daha yüksek..."