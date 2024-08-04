Batı’nın görülmeyen yüzü: İşte sokakta yatan 1 milyon evsiz için vicdanları sızlatan öneri!

SOKAKLAR HARİKA EVE GEREK YOK!

Yıllardır "Avrupa'da insanlar kişisel tercih olarak sokakta uyuyor" şeklinde bir efsane dolanıyordu ortalıkta. Siz de belki çevrenizde Avrupa'ya gidip gelenlerden dinlemişsinizdir: "Caddeleri harika, kafeleri falan görmen lazım. Evsizler de çok var. Sana hiç zararları yok ama. Zaten kendileri sokakta yaşamak istiyor." Sanki şöyle bir durum varmış gibi olmuyor mu? "Avrupa sokakları o kadar güzel ki insanlar evde yaşamak yerine caddeleri tercih ediyor." Ancak gelinen noktada Batı'daki evsizliğin öyle sanıldığı gibi hiç de keyfi durumdan kaynaklanmadığı açıkça ortaya çıktı.