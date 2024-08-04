Giriş Tarihi: 04.08.2024 08:43
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024
08:43
Batı’nın görülmeyen yüzü: İşte sokakta yatan 1 milyon evsiz için vicdanları sızlatan öneri!
Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere İngiltere ve Fransa gibi pek çok batılı ülkede evsizlik problemi kontrolden çıktı. Yapılan araştırmalarda her gece 1 milyon kişinin geceyi sokakta geçirdiği ortaya çıktı. Batı medyası ise korkunç gerçeği çarpıttı. Avrupa ve ABD'de büyüyen evsizlik problemine karşı sunulan öneriler ise vicdanları sızlattı!