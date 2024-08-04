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Giriş Tarihi: 04.08.2024 08:43 Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 08:43

Batı’nın görülmeyen yüzü: İşte sokakta yatan 1 milyon evsiz için vicdanları sızlatan öneri!

Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere İngiltere ve Fransa gibi pek çok batılı ülkede evsizlik problemi kontrolden çıktı. Yapılan araştırmalarda her gece 1 milyon kişinin geceyi sokakta geçirdiği ortaya çıktı. Batı medyası ise korkunç gerçeği çarpıttı. Avrupa ve ABD'de büyüyen evsizlik problemine karşı sunulan öneriler ise vicdanları sızlattı!

SELÇUK EREN
Batı’nın görülmeyen yüzü: İşte sokakta yatan 1 milyon evsiz için vicdanları sızlatan öneri!

Dar caddeler, mini kafeler, tarihi binalar, şık sokak lambaları, kemerler, köprüler ve trenler... Kentin tarihi dokusu tamamen korunmuş. Yer yer modern dokunuşlar da yok değil. Gören "Şehir işte böyle olmalı" diyor. Şık giyimli bölge sakinleri gerçekten de sakin bir şekilde işlerine gidiyor. Turistler ise hayranlıkla etrafına bakıyor. Bir yandan da gün içinde gidecekleri yerleri kontrol ediyorlar... Genellikle Avrupa caddeleri Batı medyasında karşımıza hep bu şekilde çıkıyor. Ya da gidenler böyle tasvir ediyor. Ama hayatlarını alışveriş arabasına sığdıranları, kaldırımları yastık, durakları yatak yapanları bu manzara içinde nedense hiç göremiyoruz.

Batı’nın görülmeyen yüzü: İşte sokakta yatan 1 milyon evsiz için vicdanları sızlatan öneri!

AÇ DOKUZ SÜTUNA FOTOĞRAFI

Evsizlik sorunu Batı'nın kronik bir problemi. Yıllardır çözüm bulamadılar. Dolayısıyla artık kontrolden çıkmaya başlıyor. Batılı meslektaşlarımız da ülkelerindeki evsizlerle Afrika ya da Ortadoğu'daki bir sorunla ilgilendikleri kadar ilgilenmiyor. Evsizler hakkındaki acı gerçekler veya sorunun kontrolden çıkmaya başladığına dair bilgiler Batı basınında öyle geniş geniş haber olmuyor pek. Sorunu veren yayın organları tabii ki var.

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Batı’nın görülmeyen yüzü: İşte sokakta yatan 1 milyon evsiz için vicdanları sızlatan öneri!

Ama açıkçası sivil toplum kuruluşlarının zaman zaman açıkladığı raporları üstünkörü iletmekle yetiniyorlar. Detaylı analizlere, yazı dizilerine, hayat hikayelerine ya da evsizlerin kendi anlatımlarıyla karşılaştıkları zorluklara yönelik detayları göremiyoruz. Hele ki öyle uyuşturucu bağımlısı olan evsizlerin derme çatma çadırlarındaki görüntülerinin yer aldığı videolu anlatımları hiç beklemeyin. Hatta Avrupalı bir gazeteciye haber önerisi yapalım. Git kardeşim Brüksel'deki Petit Chateau Caddesi'ne. Çek bir evsizin fotoğrafını. Açın çarşaf gibi. Altına yaz anlattıklarını... Hem ülkendeki bir sorunu aktarmış olursun hem de "Çadırlarda yaşam sadece bombaladığımız ya da hâlâ sömürmeye devam ettiğimiz ülkelerde olmuyor" mesajını verirsin.

Batı’nın görülmeyen yüzü: İşte sokakta yatan 1 milyon evsiz için vicdanları sızlatan öneri!

SOKAKLAR HARİKA EVE GEREK YOK!

Yıllardır "Avrupa'da insanlar kişisel tercih olarak sokakta uyuyor" şeklinde bir efsane dolanıyordu ortalıkta. Siz de belki çevrenizde Avrupa'ya gidip gelenlerden dinlemişsinizdir: "Caddeleri harika, kafeleri falan görmen lazım. Evsizler de çok var. Sana hiç zararları yok ama. Zaten kendileri sokakta yaşamak istiyor." Sanki şöyle bir durum varmış gibi olmuyor mu? "Avrupa sokakları o kadar güzel ki insanlar evde yaşamak yerine caddeleri tercih ediyor." Ancak gelinen noktada Batı'daki evsizliğin öyle sanıldığı gibi hiç de keyfi durumdan kaynaklanmadığı açıkça ortaya çıktı.

Batı’nın görülmeyen yüzü: İşte sokakta yatan 1 milyon evsiz için vicdanları sızlatan öneri!

Tamamen finansal sorunlara ve yönetimsel eksikliklere bağlı nedenlerden dolayı evsizlik Batı'nın kronik bir problemi olmaktan çıkamıyor. Avrupa Evsizlerle Çalışan Ulusal Örgütler Federasyonu (European Federation of National Organisations Working with the Homeless - FEANTSA) geçtiğimiz günlerde geleneksel yıllık raporunu açıkladı. Rakamlara göre Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere'de her gece yaklaşık bir milyon kişi sokaklarda uyuyor. Şöyle düşünelim Fransa'nın ünlü Marsilya kentinin nüfusu kadar kişi evsiz. FEANTSA yetkilileri raporlarında şu detaylara da yer verdiler: "AB ülkeleri ve İngiltere'deki evsizlerin gerçek sayısı bizim elde ettiğimiz verilerden daha yüksek..."

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