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Haberler Yaşam Batman'da vahşet! Eski çiftin kanlı düellosu! Konuşma bahanesiyle buluşunca...
Giriş Tarihi: 29.01.2025 08:59 Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 08:59

Batman'da vahşet! Eski çiftin kanlı düellosu! Konuşma bahanesiyle buluşunca...

Kan donduran olay Batman'da meydana geldi. 40 yaşındaki Erdal Aydın daha önce dini nikahla birlikte yaşadığı öğrenilen 32 yaşındaki 3 çocuk annesi E.Ç. ile aralarında çıkan bıçaklı kavgada öldü. Ağır yaralanan E.Ç. ise hastanede tedaviye alındı. İşte haberin detayları...

DHA
Batman’da vahşet! Eski çiftin kanlı düellosu! Konuşma bahanesiyle buluşunca...

Olay, gece saatlerinde Belde Mahallesi İstikbal Caddesi'nde bulunan Tirman Park Sitesi'ndeki apartmanın 11'inci katındaki dairede meydana geldi.

Batman’da vahşet! Eski çiftin kanlı düellosu! Konuşma bahanesiyle buluşunca...

Erdal Aydın (40), iddiaya göre konuşmak için 2021'de ayrıldığı E.Ç.'nin (32) evine gitti. Taraflar arasında başlayan tartışma, büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 3 çocuk annesi E.Ç. boynundan, Erdal Aydın da göğsünden yaralandı.

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Batman’da vahşet! Eski çiftin kanlı düellosu! Konuşma bahanesiyle buluşunca...

Komşuların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Erdal Aydın'ın evin mutfağında hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan E.Ç. ise ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Batman’da vahşet! Eski çiftin kanlı düellosu! Konuşma bahanesiyle buluşunca...

E.Ç.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, Erdal Aydın'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Batman Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Batman’da vahşet! Eski çiftin kanlı düellosu! Konuşma bahanesiyle buluşunca...

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay ile ilgili inceleme başlattı.

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