Batman’da vahşet! Eski çiftin kanlı düellosu! Konuşma bahanesiyle buluşunca...

Komşuların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Erdal Aydın'ın evin mutfağında hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan E.Ç. ise ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.