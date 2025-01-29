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Batman'da vahşet! Eski çiftin kanlı düellosu! Konuşma bahanesiyle buluşunca...
Giriş Tarihi: 29.01.2025 08:59
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025
08:59
Batman'da vahşet! Eski çiftin kanlı düellosu! Konuşma bahanesiyle buluşunca...
Kan donduran olay Batman'da meydana geldi. 40 yaşındaki Erdal Aydın daha önce dini nikahla birlikte yaşadığı öğrenilen 32 yaşındaki 3 çocuk annesi E.Ç. ile aralarında çıkan bıçaklı kavgada öldü. Ağır yaralanan E.Ç. ise hastanede tedaviye alındı. İşte haberin detayları...