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Haberler Yaşam Batman’daki selden acı haber geldi: Babaanne ve üç torununun cansız bedenine ulaşıldı!
Giriş Tarihi: 20.11.2023 09:46 Güncelleme Tarihi: 20.11.2023 12:48

Batman’daki selden acı haber geldi: Babaanne ve üç torununun cansız bedenine ulaşıldı!

Batman'da gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış, sele yol açtı. Lalihan Güner ve üç torunu sele kapıldı. Yapılan çalışmalarda önce babaannenin, ardından Asenat (1), İsrafil (5) ve Birgül Güner isimli üç torununun cansız bedenine ulaşıldı..

Batman’daki selden acı haber geldi: Babaanne ve üç torununun cansız bedenine ulaşıldı!

Kara kış, yurdu esir aldı. Batman'da gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış, sele yol açtı. Su taşkınlarının yaşandığı Seyitler Mahallesi 3062'nci sokakta Lalihan Güner (54), evinin önünde suya kapıldı.

Batman’daki selden acı haber geldi: Babaanne ve üç torununun cansız bedenine ulaşıldı!

Başlatılan arama kurtarma çalışmalarında önce talihsiz kadının cansız bedenine ulaşıldı. Çamurun altında kaldığı belirlenen çocukların bulunması için de vakit kaybetmeden düğmeye basıldı.

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Batman’daki selden acı haber geldi: Babaanne ve üç torununun cansız bedenine ulaşıldı!

Yapılan çalışmalarda önce babaannenin, ardından Asenat (1), İsrafil (5) ve Birgül Güner (9) isimli üç torununun cansız bedenine ulaşıldı. Batman Valisi Ekrem Canalp, "Aynı haneden 4 can kaybımız var. Birisi nine ve diğerleri 3 çocuk" ifadelerini kullandı.

Batman’daki selden acı haber geldi: Babaanne ve üç torununun cansız bedenine ulaşıldı!

VALİ CANALP: METREKAREYE 100 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, kent merkezinde metrekareye 100 kilogramın üzerinde yağış düştüğünü açıkladı. Vali Canalp, Batman Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) yaptığı basın toplantısında "Kent merkezinde metrekareye 100 kilogramın üzerinde yağış düşmüştür.

Batman’daki selden acı haber geldi: Babaanne ve üç torununun cansız bedenine ulaşıldı!

Taşkın ve sel neticesinde maalesef bir vatandaşımız vefat etmiştir, 3 vatandaşımızın yaralı olarak hastanelere sevkleri gerçekleştirilmiştir. Şu an durumları iyi. 3 vatandaşımız da şu anda kayıp durumda. 60 vatandaşımıza kamu kurumlarının misafirhanelerinde geçici barınma hizmeti veriyoruz. Aşevlerimizden vatandaşlarımıza yemek dağıtımına başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

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