Haberler Yaşam Batman’daki selden acı haber geldi: Babaanne ve üç torununun cansız bedenine ulaşıldı!

Giriş Tarihi: 20.11.2023 09:46 Güncelleme Tarihi: 20.11.2023 12:48

Batman’daki selden acı haber geldi: Babaanne ve üç torununun cansız bedenine ulaşıldı!

Batman'da gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış, sele yol açtı. Lalihan Güner ve üç torunu sele kapıldı. Yapılan çalışmalarda önce babaannenin, ardından Asenat (1), İsrafil (5) ve Birgül Güner isimli üç torununun cansız bedenine ulaşıldı..