Bayram tatile gidecekler dikkat! Bayram trafiğinden kurtulmanın ipuçları
Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkmasının ardından vatandaşlar tatile çıkmanın planlarını yapmaya başladı. Ancak oluşacak yoğun trafik bir sorun. Peki bu trafikten kurtulmak için neler yapmak gerek? Hangi yollarda trafik olmaz. Bayram trafiğinden kurtulmanın ipuçlarını sizler için derledik.
Giriş Tarihi: 15.08.2018 20:46 Güncelleme Tarihi: 15.08.2018 20:48
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Bayram tatile gidecekler dikkat! Bayram trafiğinden kurtulmanın ipuçları
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Bayram tatile gidecekler dikkat! Bayram trafiğinden kurtulmanın ipuçları