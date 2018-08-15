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Bayram tatile gidecekler dikkat! nden kurtulmanın ipuçları

tatilinin 9 güne çıkmasının ardından vatandaşlar tatile çıkmanın planlarını yapmaya başladı. Ancak oluşacak yoğun bir sorun. Peki bu trafikten kurtulmak için neler yapmak gerek? Hangi yollarda trafik olmaz. nden kurtulmanın ipuçlarını sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 15.08.2018 20:46 Güncelleme Tarihi: 15.08.2018 20:48
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Bayram tatile gidecekler dikkat! nden kurtulmanın ipuçları
Bayram tatile gidecekler dikkat! Bayram trafiğinden kurtulmanın ipuçları

'nda memleketine ya da tatil beldelerine gidecek olan kişilerin en büyük korkusu oldu. Saatlerce yolda kalan vatandaşlar bu duruma çözüm bulmak için nasıl bir yol izlemesi gerektiğini araştırıyor. Peki bayram trafiği ne zaman başlar? Bayram trafiğin ne durumda? Bayram trafiği yoğunluğu sorun olmaktan çıkması için ne yapmalı?

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Bayram tatile gidecekler dikkat! nden kurtulmanın ipuçları
Bayram tatile gidecekler dikkat! Bayram trafiğinden kurtulmanın ipuçları

Uzmanlar nin çile olmaktan çıkması için bazı önerilerde bulundu. Geçen yıl trafiğin en yoğun ve en boş olan saatlerini inceleme altına alan uzmanlar, bayram tatili için saat kaçta yola çıkılması gerektiğinden izlenmesi gereken güzergahlara kadar pek çok konuyu ele aldı. İşte bayram trafiği çilesini bitirecek öneriler...

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Bayram tatile gidecekler dikkat! nden kurtulmanın ipuçları
Bayram tatile gidecekler dikkat! Bayram trafiğinden kurtulmanın ipuçları


'nda birçok kişi akrabalarını veya ailelerini ziyaret etmeyi planlarken, birçok kişi de uzun bayram tatilini fırsata çevirerek seyahate gitmeye hazırlanıyor. Bayram öncesi trafiğe çıkacakların ten minimum etkilenmek için 17 Ağustos Cuma günü öğleden önce veya 18 Ağustos Cumartesi günü ise öğleden sonra yola çıkmak gerektiği kaydedildi.

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Bayram tatile gidecekler dikkat! nden kurtulmanın ipuçları
Bayram tatile gidecekler dikkat! Bayram trafiğinden kurtulmanın ipuçları


Uzmanlar, tatilinde seyahate çıkacak kullanıcılarına yardımcı olmak için detaylı bir analizi yaptı. Buna göre, geçen yıl bayram tatili için yola çıkan sürücülerin Cuma günü öğleden sonra başlayarak 'dan Anadolu Yakası yönünde köprü girişlerinde yoğunluk oluşturduğu gözlemlendi.

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Bayram tatile gidecekler dikkat! nden kurtulmanın ipuçları
Bayram tatile gidecekler dikkat! Bayram trafiğinden kurtulmanın ipuçları


Bu yoğunluğa Anadolu Yakası sakinlerinin katılımı ile O-4 Karayolu ve D-100 Karayolu üzerinde Adapazarı gişelerine kadar oldukça uzun süren bekleme süreleri gerçekleşti. Yoğunluk Cuma öğleden sonra başlayarak ve zamanla yol üzerinde ilerleyerek Cumartesi günü öğle saatlerinde Adapazarı'na kadar devam etti.

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Bayram tatile gidecekler dikkat! nden kurtulmanın ipuçları
Bayram tatile gidecekler dikkat! Bayram trafiğinden kurtulmanın ipuçları


2018'de dokuz gün sürecek tatilini değerlendirmek isteyenlerin ağırlıkla 17 Ağustos Cuma günü yola çıkması bekleniyor.

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Bayram tatile gidecekler dikkat! nden kurtulmanın ipuçları
Bayram tatile gidecekler dikkat! Bayram trafiğinden kurtulmanın ipuçları


tatili için 'dan 17 Ağustos Cuma günü yola çıkmak isteyenlere öğleden önce hareket etmelerini ya da 18 Ağustos Cumartesi günü öğleden sonra yola çıkmalarını tavsiye ediliyor.

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