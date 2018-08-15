Bayram tatile gidecekler dikkat! Bayram trafiğinden kurtulmanın ipuçları

Kurban Bayramı'nda memleketine ya da tatil beldelerine gidecek olan kişilerin en büyük korkusu bayram trafiği oldu. Saatlerce yolda kalan vatandaşlar bu duruma çözüm bulmak için nasıl bir yol izlemesi gerektiğini araştırıyor. Peki bayram trafiği ne zaman başlar? Bayram trafiğin ne durumda? Bayram trafiği yoğunluğu sorun olmaktan çıkması için ne yapmalı?