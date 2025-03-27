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Bayram tatilinde bankalar açık mı, hangi günler hizmet verecek? Bayram tatilinde bankaların çalışma günleri
Giriş Tarihi: 27.03.2025 07:58
Güncelleme Tarihi: 27.03.2025
07:58
Bayram tatilinde bankalar açık mı, hangi günler hizmet verecek? Bayram tatilinde bankaların çalışma günleri
Ramazan Bayramı tatili süresi 9 güne çıkarıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre, kamu çalışanları 2, 3 ve 4 Nisan tarihlerinde idari izinli sayılacak. Bu gelişme sonrası bankaların çalışma durumu da merak konusu oldu. Peki, bayram tatilinde bankalar açık mı, hangi günler hizmet verecek? İşte bayramda bankaların çalışma günleri…