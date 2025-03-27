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Haberler Yaşam Bayram tatilinde bankalar açık mı, hangi günler hizmet verecek? Bayram tatilinde bankaların çalışma günleri
Giriş Tarihi: 27.03.2025 07:58 Güncelleme Tarihi: 27.03.2025 07:58

Bayram tatilinde bankalar açık mı, hangi günler hizmet verecek? Bayram tatilinde bankaların çalışma günleri

Ramazan Bayramı tatili süresi 9 güne çıkarıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre, kamu çalışanları 2, 3 ve 4 Nisan tarihlerinde idari izinli sayılacak. Bu gelişme sonrası bankaların çalışma durumu da merak konusu oldu. Peki, bayram tatilinde bankalar açık mı, hangi günler hizmet verecek? İşte bayramda bankaların çalışma günleri…

Bayram tatilinde bankalar açık mı, hangi günler hizmet verecek? Bayram tatilinde bankaların çalışma günleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu idari izin kararıyla birlikte Ramazan Bayramı tatili 9 güne uzatıldı. Kamu çalışanları 2, 3 ve 4 Nisan tarihlerinde izinli olacak. Bu süreçte bankaların açık olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, bankalar bayram tatilinde çalışacak mı, hangi günler açık olacak? İşte detaylar…

Bayram tatilinde bankalar açık mı, hangi günler hizmet verecek? Bayram tatilinde bankaların çalışma günleri

BAYRAM TATİLİNDE BANKALAR AÇIK MI?

Ülkemizde faaliyet gösteren bankalar, bayram tatili süresince hizmetlerine ara verecek.

Bayramın 1. günü 30 Mart Pazar günü olduğundan bankalar hizmet vermeyecek.

Ramazan Bayramı'nın 2. ve 3. Günü yani 31 Mart-1 Nisan 2025 tarihlerinde bankalar kapalı olacak.

Sonrasında da idari izin nedeniyle hafta boyunca bankalar hizmet vermeyecek.

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Bayram tatilinde bankalar açık mı, hangi günler hizmet verecek? Bayram tatilinde bankaların çalışma günleri

BANKALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

7 Nisan Pazartesi gününden itibaren bankalar normal işleyişine dönecek.

Bayram tatilinde bankalar açık mı, hangi günler hizmet verecek? Bayram tatilinde bankaların çalışma günleri
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Bayram tatilinde bankalar açık mı, hangi günler hizmet verecek? Bayram tatilinde bankaların çalışma günleri