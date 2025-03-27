Bayram tatilinde bankalar açık mı, hangi günler hizmet verecek? Bayram tatilinde bankaların çalışma günleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu idari izin kararıyla birlikte Ramazan Bayramı tatili 9 güne uzatıldı. Kamu çalışanları 2, 3 ve 4 Nisan tarihlerinde izinli olacak. Bu süreçte bankaların açık olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, bankalar bayram tatilinde çalışacak mı, hangi günler açık olacak? İşte detaylar…