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Haberler Yaşam Bayramda Bankalar açık mı, bugün kapalı mı, çalışıyor mu olacak? 21 Nisan 2023 Bayramın 1. Günü bankalar açık mı, EFT ve havale yapılır mı?
Giriş Tarihi: 21.04.2023 07:05 Güncelleme Tarihi: 21.04.2023 07:44

Bayramda Bankalar açık mı, bugün kapalı mı, çalışıyor mu olacak? 21 Nisan 2023 Bayramın 1. Günü bankalar açık mı, EFT ve havale yapılır mı?

Yılın ilk dini bayramı olan Ramazan Bayramı'nın ilk günü Cuma yani, hafta içine denk gelmesinden ötürü bugün bankalar açık mı kapalı mı sorusu akıllara geldi. Resmi tatil takvimi içerisinde yer aldığı için bankada işlemleri olan vatandaşlar banka şubelerine gitmeden önce detayları merak ediyor. Bu nedenle; "21 Nisan 2023 Bayramda bugün Bankalar açık mı? Bayramın 1. Günü bankalar açık mı; EFT ve havale yapılır mı?" sorularına yanıt aranırken bu başlık altından konu ile ilgili detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Bayramda Bankalar açık mı, bugün kapalı mı, çalışıyor mu olacak? 21 Nisan 2023 Bayramın 1. Günü bankalar açık mı, EFT ve havale yapılır mı?

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde bankalarda işlem yapması gereken vatandaşlar "21 Nisan 2023 Bugün Bayramda bankalar çalışıyor mu, açık mı, kapalı mı?" sorularına yanıt arıyor. Bilindiği üzere bu gibi resmi tatillerde banka gibi kamu kurum ve kuruluşları hizmet vermiyor. Peki, Ramazan Bayramı'nda bugün bankalar açık mı, kapalı mı? İşte bankaların mesai durumlarına ilişkin merak edilen o detaylar.

Bayramda Bankalar açık mı, bugün kapalı mı, çalışıyor mu olacak? 21 Nisan 2023 Bayramın 1. Günü bankalar açık mı, EFT ve havale yapılır mı?

BAYRAMDA BANKALAR ÇALIŞIYOR MU, SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Ramazan Bayramı tarihlerinin resmi tatil olması nedeniyle birçok kamu kurum ve kuruluşu kapalı olacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra özel sektörde de işyerleri resmi tatillerde kapalı oluyor.

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Bayramda Bankalar açık mı, bugün kapalı mı, çalışıyor mu olacak? 21 Nisan 2023 Bayramın 1. Günü bankalar açık mı, EFT ve havale yapılır mı?

Bankalar da resmi tatillerde kapalı olan kurumlar arasında bulunuyor.

Buna göre 21-22-23 Nisan 2023 tarihlerinde yani Ramazan Bayramı boyunca bankalar hizmet veremeyecek.

Bu noktada bireysel ve kurumsal bankacılıkta acil işlemleri olanlar mobil bankacılığa ve müşteri hizmetlerinde başvurabilir.

Bayramda Bankalar açık mı, bugün kapalı mı, çalışıyor mu olacak? 21 Nisan 2023 Bayramın 1. Günü bankalar açık mı, EFT ve havale yapılır mı?

BAYRAMDA EFT VE HAVALE YAPILIR MI, HESABA NE ZAMAN GEÇER?

Ramazan Bayramı'nın yanı sıra hiçbir resmi tatilde EFT işlemi yapılamaz. İnternet üzerinden veya ATM'den yaptığınız EFT ve havale işlemi, sonraki ilk iş günü gerçekleşir.

Bayramda Bankalar açık mı, bugün kapalı mı, çalışıyor mu olacak? 21 Nisan 2023 Bayramın 1. Günü bankalar açık mı, EFT ve havale yapılır mı?

Buna göre, EFT ve havale işlemleri, 24 Nisan 2023 Pazartesi günü gerçekleşecek.

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