Haberler Yaşam Bayramda Bankalar açık mı, bugün kapalı mı, çalışıyor mu olacak? 21 Nisan 2023 Bayramın 1. Günü bankalar açık mı, EFT ve havale yapılır mı?

Giriş Tarihi: 21.04.2023 07:05 Güncelleme Tarihi: 21.04.2023 07:44

Bayramda Bankalar açık mı, bugün kapalı mı, çalışıyor mu olacak? 21 Nisan 2023 Bayramın 1. Günü bankalar açık mı, EFT ve havale yapılır mı?

Yılın ilk dini bayramı olan Ramazan Bayramı'nın ilk günü Cuma yani, hafta içine denk gelmesinden ötürü bugün bankalar açık mı kapalı mı sorusu akıllara geldi. Resmi tatil takvimi içerisinde yer aldığı için bankada işlemleri olan vatandaşlar banka şubelerine gitmeden önce detayları merak ediyor. Bu nedenle; "21 Nisan 2023 Bayramda bugün Bankalar açık mı? Bayramın 1. Günü bankalar açık mı; EFT ve havale yapılır mı?" sorularına yanıt aranırken bu başlık altından konu ile ilgili detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.