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Haberler Yaşam Bayramda bankalar açık mı kapalı mı? 21-22-23 Nisan 2023 Bayramda bankalar çalışıyor mu, EFT ve Havale yapılıyor mu?
Giriş Tarihi: 21.04.2023 01:08 Güncelleme Tarihi: 21.04.2023 01:08

Bayramda bankalar açık mı kapalı mı? 21-22-23 Nisan 2023 Bayramda bankalar çalışıyor mu, EFT ve Havale yapılıyor mu?

Bayramda bankalar açık mı kapalı mı sorusu yanıt aramaya başladı. Yılın ilk dini bayramı olan Ramazan Bayramı 21, 22 ve 23 Nisan tarihlerinde idrak edilecek. 21 Nisan Cuma bugün başlayan bayram tatili süresince birçok kurum ve kuruluş kapalı olacak. Banka şubelerinden kurumsal ve bireysel bankacılık işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler kişiler, bayramda bankalar açık mı, çalışıyor mu, EFT ve Havale yapılıyor mu sorularını gündeme taşıdı. İşte Ziraat Bankası, Garanti, Akbank, Halkbank, İş Bankası gibi bankaların bayram çalışma saatleri 2023

Bayramda bankalar açık mı kapalı mı? 21-22-23 Nisan 2023 Bayramda bankalar çalışıyor mu, EFT ve Havale yapılıyor mu?

Bugün bayramda bankalar açık mı, tatil mi sorusu gündemdeki yerini aldı. 21 Nisan Cuma Ramazan Bayramı tatilinin ilk günü olurken son günü ise 23 Nisan Pazar olacak. 3 günlük bayram tatili süresince banka çalışma saatleri 2023 sorgulamaları hız kazandı. Para transferi yapmak isteyen kişiler, bayramda havale ve EFT yapılıp yapılmayacağını merak ederken kurumsal ve bireysel bankacılık işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler ise ''21 Nisan 2023 Bugün Ramazan bayramda bankalar çalışıyor mu, EFT ve Havale yapılıyor mu?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte yanıtı!

Bayramda bankalar açık mı kapalı mı? 21-22-23 Nisan 2023 Bayramda bankalar çalışıyor mu, EFT ve Havale yapılıyor mu?

BAYRAMDA BANKALAR AÇIK MI KAPALI MI, TATİL Mİ?

Bayram'da bankalar açık mı, kapalı mı, çalışıyor mui EFT ve havale yapılabiliyor mu? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler şöyle;

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Bayramda bankalar açık mı kapalı mı? 21-22-23 Nisan 2023 Bayramda bankalar çalışıyor mu, EFT ve Havale yapılıyor mu?

BAYRAMDA BANKALAR ÇALIŞIYOR MU, SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Ramazan Bayramı tarihlerinin resmi tatil olması nedeniyle birçok kamu kurum ve kuruluşu kapalı olacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra özel sektörde de işyerleri resmi tatillerde kapalı oluyor.

Bayramda bankalar açık mı kapalı mı? 21-22-23 Nisan 2023 Bayramda bankalar çalışıyor mu, EFT ve Havale yapılıyor mu?

Bankalar da resmi tatillerde kapalı olan kurumlar arasında bulunuyor.

Buna göre 21-22-23 Nisan 2023 tarihlerinde yani Ramazan Bayramı boyunca bankalar hizmet veremeyecek.

Bu noktada bireysel ve kurumsal bankacılıkta acil işlemleri olanlar mobil bankacılığa ve müşteri hizmetlerinde başvurabilir.

Bayramda bankalar açık mı kapalı mı? 21-22-23 Nisan 2023 Bayramda bankalar çalışıyor mu, EFT ve Havale yapılıyor mu?

BAYRAMDA EFT VE HAVALE YAPILIR MI, HESABA NE ZAMAN GEÇER?

Ramazan Bayramı'nın yanı sıra hiçbir resmi tatilde EFT işlemi yapılamaz. İnternet üzerinden veya ATM'den yaptığınız EFT ve havale işlemi, sonraki ilk iş günü gerçekleşir.

Buna göre, EFT ve havale işlemleri, 24 Nisan 2023 Pazartesi günü gerçekleşecek.

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