Haberler Yaşam Bayramda bankalar açık mı kapalı mı? 21-22-23 Nisan 2023 Bayramda bankalar çalışıyor mu, EFT ve Havale yapılıyor mu?

Giriş Tarihi: 21.04.2023 01:08 Güncelleme Tarihi: 21.04.2023 01:08

Bayramda bankalar açık mı kapalı mı? 21-22-23 Nisan 2023 Bayramda bankalar çalışıyor mu, EFT ve Havale yapılıyor mu?

Bayramda bankalar açık mı kapalı mı sorusu yanıt aramaya başladı. Yılın ilk dini bayramı olan Ramazan Bayramı 21, 22 ve 23 Nisan tarihlerinde idrak edilecek. 21 Nisan Cuma bugün başlayan bayram tatili süresince birçok kurum ve kuruluş kapalı olacak. Banka şubelerinden kurumsal ve bireysel bankacılık işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler kişiler, bayramda bankalar açık mı, çalışıyor mu, EFT ve Havale yapılıyor mu sorularını gündeme taşıdı. İşte Ziraat Bankası, Garanti, Akbank, Halkbank, İş Bankası gibi bankaların bayram çalışma saatleri 2023