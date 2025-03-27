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BAYRAMDA BORSA AÇIK MI, KAPALI MI? Ramazan Bayramı'nda borsa çalışma saatleri bilgisi
Giriş Tarihi: 27.03.2025 23:02
Güncelleme Tarihi: 27.03.2025
23:02
BAYRAMDA BORSA AÇIK MI, KAPALI MI? Ramazan Bayramı'nda borsa çalışma saatleri bilgisi
Ramazan Bayramı yaklaşırken hazırlıklarda son düzlüğe girildi. 30 Mart - 1 Nisan tarihleri arasında kutlanacak bayramda, kamu çalışanları 9 gün boyunca idari izinli olacak. Bayram öncesinde yatırımcılar, Borsa İstanbul'un işlem durumunu merak ediyor. "Bayramda borsa açık mı, kapalı mı? Ramazan Bayramı süresince Borsa İstanbul'da işlem yapılabilecek mi?" soruları gündemin öne çıkan konuları arasında. İşte, bayram tatilinde borsanın işleyişine dair detaylar…