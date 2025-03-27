BAYRAMDA BORSA AÇIK MI, KAPALI MI? Ramazan Bayramı’nda borsa çalışma saatleri bilgisi

BAYRAMDA BORSA AÇIK MI?

Ramazan Bayramı süresince Borsa İstanbul'un işlem takvimi değişecektir. 29 Mart Cumartesi günü arefe olması nedeniyle yarım gün işlem yapılacak, 30 Mart Pazar günü ise hafta sonu tatili sebebiyle kapalı olacaktır. Bayramın resmi tatil günleri olan 31 Mart Pazartesi ve 1 Nisan Salı günlerinde de borsa kapalı olacak ve işlemler gerçekleştirilemeyecektir.