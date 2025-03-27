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Haberler Yaşam BAYRAMDA BORSA AÇIK MI, KAPALI MI? Ramazan Bayramı'nda borsa çalışma saatleri bilgisi
Giriş Tarihi: 27.03.2025 23:02 Güncelleme Tarihi: 27.03.2025 23:02

BAYRAMDA BORSA AÇIK MI, KAPALI MI? Ramazan Bayramı'nda borsa çalışma saatleri bilgisi

Ramazan Bayramı yaklaşırken hazırlıklarda son düzlüğe girildi. 30 Mart - 1 Nisan tarihleri arasında kutlanacak bayramda, kamu çalışanları 9 gün boyunca idari izinli olacak. Bayram öncesinde yatırımcılar, Borsa İstanbul'un işlem durumunu merak ediyor. "Bayramda borsa açık mı, kapalı mı? Ramazan Bayramı süresince Borsa İstanbul'da işlem yapılabilecek mi?" soruları gündemin öne çıkan konuları arasında. İşte, bayram tatilinde borsanın işleyişine dair detaylar…

BAYRAMDA BORSA AÇIK MI, KAPALI MI? Ramazan Bayramı’nda borsa çalışma saatleri bilgisi

Ramazan Bayramı yaklaşırken, yatırımcılar Borsa İstanbul'un (BİST) bayram süresince açık olup olmadığını arama motorlarında mercek altına alındı. Bayram tatilinde kamu kurumları kapalı olurken, bazı özel sektör kuruluşları faaliyetlerine devam ediyor. Peki, 29-30 Mart tarihlerinde Borsa İstanbul işlemlere açık olacak mı? İşte bayram tatilinde Borsa İstanbul'un işlem durumu hakkında merak edilen detaylar…

BAYRAMDA BORSA AÇIK MI, KAPALI MI? Ramazan Bayramı’nda borsa çalışma saatleri bilgisi

BAYRAMDA BORSA AÇIK MI?

Ramazan Bayramı süresince Borsa İstanbul'un işlem takvimi değişecektir. 29 Mart Cumartesi günü arefe olması nedeniyle yarım gün işlem yapılacak, 30 Mart Pazar günü ise hafta sonu tatili sebebiyle kapalı olacaktır. Bayramın resmi tatil günleri olan 31 Mart Pazartesi ve 1 Nisan Salı günlerinde de borsa kapalı olacak ve işlemler gerçekleştirilemeyecektir.

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BAYRAMDA BORSA AÇIK MI, KAPALI MI? Ramazan Bayramı’nda borsa çalışma saatleri bilgisi

BORSA NE ZAMAN AÇILACAK?

Borsa İstanbul, Ramazan Bayramı tatilinin bitmesiyle birlikte yeniden işlem görmeye başlayacak. 2 Nisan Çarşamba gününden itibaren piyasalarda alım satım işlemleri kaldığı yerden devam edecek.

BAYRAMDA BORSA AÇIK MI, KAPALI MI? Ramazan Bayramı’nda borsa çalışma saatleri bilgisi

TAKAS TARİHLERİ
27 Mart 2025 Perşembe tarihli işlemlerin takası 2 Nisan 2025 Çarşamba tarihinde gerçekleştirilecek. 28 Mart 2025 Cuma tarihli işlemlerin takası 3 Nisan 2025 Perşembe tarihinde gerçekleştirilecek

BAYRAMDA BORSA AÇIK MI, KAPALI MI? Ramazan Bayramı’nda borsa çalışma saatleri bilgisi