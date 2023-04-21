Haberler Yaşam Bayramda hastaneler açık mı, kaç gün tatil? 2023 Ramazan Bayramı 21 Nisan Cuma bugün hastaneler çalışıyor mu, hizmet veriyor mu?

Giriş Tarihi: 21.04.2023 09:17 Güncelleme Tarihi: 21.04.2023 09:20

Bayramda hastaneler açık mı, kaç gün tatil? 2023 Ramazan Bayramı 21 Nisan Cuma bugün hastaneler çalışıyor mu, hizmet veriyor mu?

Ramazan Bayramı 21-22-23 Nisan tarihlerinde idrak ediliyor. Resmi tatil olarak değerlendirilen bu günlerde sağlık kurumları için araştırmalar başladı. Bayramda hastaneler açık mı, kaç gün tatil soruları yanıt arıyor. Hastanelerin yanı sıra sağlık ocakları, poliklinikler, aile hekimliği ve diş hastaneleri araştırılıyor. Bayramın 1. Günü olan 21 Nisan 2023 Cuma bugün hastaneler çalışıyor mu, hizmet veriyor mu soruları gündemdeki yerini aldı. Çeşitli sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyenler araştırmalarını sürdürüyor. Peki, bayramda hastaneler açık mı kapalı mı? İşte, tüm merak edilenler…