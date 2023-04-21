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Haberler Yaşam Bayramda hastaneler açık mı, kaç gün tatil? 2023 Ramazan Bayramı 21 Nisan Cuma bugün hastaneler çalışıyor mu, hizmet veriyor mu?
Giriş Tarihi: 21.04.2023 09:17 Güncelleme Tarihi: 21.04.2023 09:20

Bayramda hastaneler açık mı, kaç gün tatil? 2023 Ramazan Bayramı 21 Nisan Cuma bugün hastaneler çalışıyor mu, hizmet veriyor mu?

Ramazan Bayramı 21-22-23 Nisan tarihlerinde idrak ediliyor. Resmi tatil olarak değerlendirilen bu günlerde sağlık kurumları için araştırmalar başladı. Bayramda hastaneler açık mı, kaç gün tatil soruları yanıt arıyor. Hastanelerin yanı sıra sağlık ocakları, poliklinikler, aile hekimliği ve diş hastaneleri araştırılıyor. Bayramın 1. Günü olan 21 Nisan 2023 Cuma bugün hastaneler çalışıyor mu, hizmet veriyor mu soruları gündemdeki yerini aldı. Çeşitli sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyenler araştırmalarını sürdürüyor. Peki, bayramda hastaneler açık mı kapalı mı? İşte, tüm merak edilenler…

Bayramda hastaneler açık mı, kaç gün tatil? 2023 Ramazan Bayramı 21 Nisan Cuma bugün hastaneler çalışıyor mu, hizmet veriyor mu?

Bugün hastaneler açık mı 2023 Ramazan Bayramı için araştırılıyor. Sağlık kurumlarında çalışma saatleri gündemdeki yerini aldı. Sağlık ocakları, poliklinikler, aile hekimliği ayrı ayrı gündemde. Bayramda hastaneler açık mı, kaç gün tatil soruları yanıt arıyor. Arefe günü yarım gün olarak değerlendirilen mesainin bayramda nasıl olacağı sorgulanıyor. Peki, Bayramda hastaneler çalışıyor mu, hizmet veriyor mu? İşte, detaylar…

Bayramda hastaneler açık mı, kaç gün tatil? 2023 Ramazan Bayramı 21 Nisan Cuma bugün hastaneler çalışıyor mu, hizmet veriyor mu?

RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ 2023

Ramazan Bayramı Arefesi- 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar

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Bayramda hastaneler açık mı, kaç gün tatil? 2023 Ramazan Bayramı 21 Nisan Cuma bugün hastaneler çalışıyor mu, hizmet veriyor mu?

BAYRAMDA HASTANELER KAPALI MI?

Hastaneler, 20 Nisan 2023 Perşembe günü, öğlene kadar mesai yaptı.

Öğleden sonra resmi tatil başladı.

Bayramda hastaneler açık mı, kaç gün tatil? 2023 Ramazan Bayramı 21 Nisan Cuma bugün hastaneler çalışıyor mu, hizmet veriyor mu?

Ramazan Bayramı tarihlerinin resmi tatil olarak değerlendirilmesi sebebiyle hastanelerde poliklinikler açık olmayacak.

Ancak acil servis hastanelerde hazır bulunacak.

Aciller 7/24 nöbette olacak.

Bayramda hastaneler açık mı, kaç gün tatil? 2023 Ramazan Bayramı 21 Nisan Cuma bugün hastaneler çalışıyor mu, hizmet veriyor mu?
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