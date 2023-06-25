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Haberler Yaşam BAYRAMDA HAVA DURUMU İL İL: Tatile şemsiyesiz çıkmayın, yağışlar devam ediyor! İstanbul, Ankara ve İzmir’de Arife günü ve bayramda hava nasıl olacak, yağmur bekleniyor mu?
Giriş Tarihi: 25.06.2023 14:52 Güncelleme Tarihi: 25.06.2023 14:52

BAYRAMDA HAVA DURUMU İL İL: Tatile şemsiyesiz çıkmayın, yağışlar devam ediyor! İstanbul, Ankara ve İzmir’de Arife günü ve bayramda hava nasıl olacak, yağmur bekleniyor mu?

Bayramda hava durumu gündemdeki yerini almış durumda. Mesailerinin bitmesiyle birlikte bayram tatilini başka illerde geçiren ya da yaşadıkları ilde bayramı geçirmeyi tercih eden vatandaşlar, bayramda hava nasıl olacak, bayramda hava yağmurlu mu sorusunu yöneltiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanları son hava olaylarına bakarak Karadeniz, Ege ve Marmara bölgelerinde yağmurun olacağını, dikkatli olunması gerektiğini bildirdi. Peki, bayramda hava durumu nasıl, yağmurlu mu olacak? Arefe günü havalar nasıl? İşte konu hakkında detaylar

BAYRAMDA HAVA DURUMU İL İL: Tatile şemsiyesiz çıkmayın, yağışlar devam ediyor! İstanbul, Ankara ve İzmir’de Arife günü ve bayramda hava nasıl olacak, yağmur bekleniyor mu?

Bayramda hava durumu nasıl sorularına yanıt Meteoroloji uzmanlarından geldi. Yağışların belirli bölgelerde devam edeceğini dile getiren Meteoroloji Hava Tahmini Uzmanı, bayram içerisinde havaların sıcaklayacağını söyledi. İzmir, Ankara ve İstanbul'da hava güneşli olarak gösterirken, Ege bölgesinde yağış var.

BAYRAMDA HAVA DURUMU İL İL: Tatile şemsiyesiz çıkmayın, yağışlar devam ediyor! İstanbul, Ankara ve İzmir’de Arife günü ve bayramda hava nasıl olacak, yağmur bekleniyor mu?

MARMARA VE KARADENİZ'DE YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre, yurdun bazı bölgelerini etkisi altına alana sağanak yağış Kurban Bayramı'nda da sürecek.

Bayramda yağışların özellikle, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Akdeniz ve Doğu Karadeniz'de etkili olması bekleniyor.

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BAYRAMDA HAVA DURUMU İL İL: Tatile şemsiyesiz çıkmayın, yağışlar devam ediyor! İstanbul, Ankara ve İzmir’de Arife günü ve bayramda hava nasıl olacak, yağmur bekleniyor mu?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, Kurban Bayramı süresince yurdun kuzey kesimlerinde, Marmara ve Karadeniz bölgelerinde aralıklarla sağanak yağışların devam edeceğini ancak kuvvetli yağışların beklenmediğini belirterek özellikle iç ve güney bölgelerinin az bulutlu ve açık olacağını bildirdi.

BAYRAMDA HAVA DURUMU İL İL: Tatile şemsiyesiz çıkmayın, yağışlar devam ediyor! İstanbul, Ankara ve İzmir’de Arife günü ve bayramda hava nasıl olacak, yağmur bekleniyor mu?

Çelik, AA muhabirine, Kurban Bayramı'nı içine alan haftanın hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mayıs ve haziranın ilk yarısında görülen yağışların yurdu terk ettiğini söyleyen Çelik, "Geçtiğimiz sistemdeki gibi kuvvetli yağışlar beklemiyoruz." dedi.

BAYRAMDA HAVA DURUMU İL İL: Tatile şemsiyesiz çıkmayın, yağışlar devam ediyor! İstanbul, Ankara ve İzmir’de Arife günü ve bayramda hava nasıl olacak, yağmur bekleniyor mu?

EGE BÖLGESİNDE YAĞIŞ BEKLENİYOR

Özellikle İç Ege ve Göller yöresinde hafif sağanak yağış geçişlerinin görülebileceğine dikkati çeken Çelik, "Yurt genelinde önümüzdeki bir haftalık süreye baktığımızda genellikle iç ve güney bölgelerimiz az bulutlu açık, Marmara ve Karadeniz bölgesi ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda aralıklarla yağış geçişleri göreceğiz." diye konuştu.

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