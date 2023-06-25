Haberler Yaşam BAYRAMDA HAVA DURUMU İL İL: Tatile şemsiyesiz çıkmayın, yağışlar devam ediyor! İstanbul, Ankara ve İzmir’de Arife günü ve bayramda hava nasıl olacak, yağmur bekleniyor mu?

Giriş Tarihi: 25.06.2023 14:52 Güncelleme Tarihi: 25.06.2023 14:52

BAYRAMDA HAVA DURUMU İL İL: Tatile şemsiyesiz çıkmayın, yağışlar devam ediyor! İstanbul, Ankara ve İzmir’de Arife günü ve bayramda hava nasıl olacak, yağmur bekleniyor mu?

Bayramda hava durumu gündemdeki yerini almış durumda. Mesailerinin bitmesiyle birlikte bayram tatilini başka illerde geçiren ya da yaşadıkları ilde bayramı geçirmeyi tercih eden vatandaşlar, bayramda hava nasıl olacak, bayramda hava yağmurlu mu sorusunu yöneltiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanları son hava olaylarına bakarak Karadeniz, Ege ve Marmara bölgelerinde yağmurun olacağını, dikkatli olunması gerektiğini bildirdi. Peki, bayramda hava durumu nasıl, yağmurlu mu olacak? Arefe günü havalar nasıl? İşte konu hakkında detaylar