Haberler Yaşam Bayramda kargolar açık mı kapalı mı olacak? 21-22-23 Nisan 2023 Ramazan Bayramda kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı, PTT açık mı, tatil mi?

Giriş Tarihi: 21.04.2023 03:07 Güncelleme Tarihi: 21.04.2023 03:07

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde bayramda kargolar açık mı, kapalı mı sorusu yanıt aramaya başladı. Yılın ilk dini bayramı olan Ramazan Bayramı 21, 22 ve 23 Nisan tarihlerinde idrak edilecek. 21 Nisan Cuma bugün başlayan bayram resmi tatili süresince pek çok kurum ve kuruluş çalışmalarına ara verecek. Alışveriş yapan ya da başka sebeplerle kargo bekleyen ve gönderecek olan kişiler, bayramda kargolar açık mı, çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu sorularını gündeme taşıdı. Peki, Bugün bayramda kargolar çalışıyor mu, PTT Kargo açık mı, dağıtım yapıyor mu? İşte bayramda kargo çalışma saatleri 2023