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Haberler Yaşam Bayramda kargolar açık mı kapalı mı olacak? 21-22-23 Nisan 2023 Ramazan Bayramda kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı, PTT açık mı, tatil mi?
Giriş Tarihi: 21.04.2023 03:07 Güncelleme Tarihi: 21.04.2023 03:07

Bayramda kargolar açık mı kapalı mı olacak? 21-22-23 Nisan 2023 Ramazan Bayramda kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı, PTT açık mı, tatil mi?

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde bayramda kargolar açık mı, kapalı mı sorusu yanıt aramaya başladı. Yılın ilk dini bayramı olan Ramazan Bayramı 21, 22 ve 23 Nisan tarihlerinde idrak edilecek. 21 Nisan Cuma bugün başlayan bayram resmi tatili süresince pek çok kurum ve kuruluş çalışmalarına ara verecek. Alışveriş yapan ya da başka sebeplerle kargo bekleyen ve gönderecek olan kişiler, bayramda kargolar açık mı, çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu sorularını gündeme taşıdı. Peki, Bugün bayramda kargolar çalışıyor mu, PTT Kargo açık mı, dağıtım yapıyor mu? İşte bayramda kargo çalışma saatleri 2023

Bayramda kargolar açık mı kapalı mı olacak? 21-22-23 Nisan 2023 Ramazan Bayramda kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı, PTT açık mı, tatil mi?

Bugün bayramda kargolar açık mı, tatil mi sorusu gündemdeki yerini aldı. 21 Nisan Cuma Ramazan Bayramı tatilinin ilk günü olurken son günü ise 23 Nisan Pazar olacak. 3 gün sürecek bayram tatili süresince Ramazan Bayramı PTT ve kargo çalışma saatleri 2023 sorgulamaları hız kazandı. Paket alacaklar veya paket göndermek isteyen kişiler ''21 Nisan 2023 Bugün Ramazan bayramda kargolar açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu, MNG, Sürat, Yurtiçi, Aras Kargo, PTT dağıtım yapacak mı?'' sorularına yanıt arıyor. Tek tek firma açıklamaları takip ediliyor. İşte Bayramda kargoların çalışma saatleri 2023…

Bayramda kargolar açık mı kapalı mı olacak? 21-22-23 Nisan 2023 Ramazan Bayramda kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı, PTT açık mı, tatil mi?

BAYRAMDA KARGOLAR AÇIK MI KAPALI MI, TATİL Mİ?

Bayramda kargolar açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu, PTT, MNG, Sürat, Yurtiçi, Aras Kargo dağıtım yapacak mı? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler şöyle;

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Bayramda kargolar açık mı kapalı mı olacak? 21-22-23 Nisan 2023 Ramazan Bayramda kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı, PTT açık mı, tatil mi?

BAYRAMDA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU, SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2023 dini günler takvimine göre Ramazan bayramı, 21-22-23 Nisan tarihlerinde idrak edilecek.

Ramazan Bayramı tarihlerinin resmi tatil olması nedeniyle birçok kamu kurum ve kuruluşu kapalı olacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra özel sektörde de işyerleri resmi tatillerde kapalı oluyor.

Bayramda kargolar açık mı kapalı mı olacak? 21-22-23 Nisan 2023 Ramazan Bayramda kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı, PTT açık mı, tatil mi?

BAYRAMDA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

Geçtiğimiz yıllarda kargo firmaları, bayram süresince kapalı tutulmuştu. Bu yıl da pek çok kargo şirketinin bayram tatili boyunca kapalı olması bekleniyor.

Bu seneki çalışma durumu hakkında kargo şirketleri ile iletişim kurulabilir.

Bayramda kargolar açık mı kapalı mı olacak? 21-22-23 Nisan 2023 Ramazan Bayramda kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı, PTT açık mı, tatil mi?

KARGO ŞİRKETLERİ TELEFON NUMARALARI

Detaylı bilgi almak için kargo firmanızla görüşmeniz daha sağlıklı olacaktır. Kargo firmalarının çağrı merkezleri şu şekilde;

Aras Kargo: 444 25 52

Yurtiçi Kargo: 444 99 99

MNG Kargo: 0(850) 222 06 06

Sürat Kargo: 0850 202 0 202

UPS Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 07:30 – 18:00 arası ve Cumartesi günleri saat 07:30 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 00 66 telefon numaralı UPS Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

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