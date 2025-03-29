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Giriş Tarihi: 29.03.2025 14:44 Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 14:44

BAYRAMDA ÜCRETSİZ OTOYOL VE KÖPRÜLER: Bayramda hangi köprü ve otoyollar ücretsiz, kaç gün devam edecek?

Ramazan Bayramı'nda ücretsiz köprü ve otoyollar listesi, Bakanlık açıklamasıyla netleşti. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, bazı köprü ve otoyollar bayramda ücretsiz olacak. Osmangazi Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu, Avrasya Tüneli gibi güzergâhlar da bu kapsamda yer alıyor. 30 Mart Ramazan Bayramı tatilinde hangi yolların ücretsiz olacağı ve kaç gün geçerli olacağı belli oldu. Peki, Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi,hangi köprü ve otoyollar ücretsiz olacak? İşte detaylar…

BAYRAMDA ÜCRETSİZ OTOYOL VE KÖPRÜLER: Bayramda hangi köprü ve otoyollar ücretsiz, kaç gün devam edecek?

Ramazan Bayramı'ndaki ücretsiz köprü ve otoyollar, sürücüler tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla başlayan 9 günlük bayram tatilinde, Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, bu gece yarısından Çarşamba günü 07.00'ye kadar köprü ve otoyollar ücretsiz olacak. İşte, bayramda ücretsiz olan yollar ve detaylar…

BAYRAMDA ÜCRETSİZ OTOYOL VE KÖPRÜLER: Bayramda hangi köprü ve otoyollar ücretsiz, kaç gün devam edecek?

BAYRAMDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, bu gece yarısından çarşamba günü saat 07.00'a kadar köprü ve otoyollar ücretsiz oldu. Kararda şu ifadeler yer aldı;

29 Mart 2025 Cumartesi günü saat 00:00'dan (Cuma gününü Cumartesi gününe bağlayan gece) başlayarak 2 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 07:00'a kadar, 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Kanun kapsamında yapılan yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden yararlananlar, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır.

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BAYRAMDA ÜCRETSİZ OTOYOL VE KÖPRÜLER: Bayramda hangi köprü ve otoyollar ücretsiz, kaç gün devam edecek?

BAYRAMDA METRO VE MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ?
Resmi Gazete'de yayımlanan kararın devamında ise şu ifadeler kullanıldı;

30 Mart 2025 Pazar günü saat 00:00'dan (Cumartesi gününü Pazar gününe bağlayan gece) başlayarak 1 Nisan 2025 Salı günü saat 24:00'a kadar, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden yararlananlar, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır.

BAYRAMDA ÜCRETSİZ OTOYOL VE KÖPRÜLER: Bayramda hangi köprü ve otoyollar ücretsiz, kaç gün devam edecek?

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2025 yılında Ramazan ayında son oruç arefe günü olan 29 Mart'ta tutulacak. Ramazan Bayramı ise 30 Mart Pazar gününe denk geliyor.

Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada " 2 Nisan Çarşamba, 3 Nisan Perşembe ve 4 Nisan Cuma günü de kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacak." ifadelerini kullandı.

BAYRAMDA ÜCRETSİZ OTOYOL VE KÖPRÜLER: Bayramda hangi köprü ve otoyollar ücretsiz, kaç gün devam edecek?