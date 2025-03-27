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Bayramda üniversiteler tatil mi, kaç gün? Cumhurbaşkanı duyurdu! Üniversiteler bayram tatiline ne zaman başlayacak?
Giriş Tarihi: 27.03.2025 07:48
Güncelleme Tarihi: 27.03.2025
07:59
Bayramda üniversiteler tatil mi, kaç gün? Cumhurbaşkanı duyurdu! Üniversiteler bayram tatiline ne zaman başlayacak?
Ramazan Bayramı tatiliyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli bir açıklama geldi. Kamu çalışanlarının 2, 3 ve 4 Nisan tarihlerinde idari izinli sayılacağını duyuran Erdoğan, bayram tatilinin toplamda 9 güne uzatıldığını belirtti. Bu gelişme sonrasında üniversite öğrencilerinin de tatil süresinde değişiklik olup olmayacağı merak edildi. Peki, bayramda üniversiteler tatil mi, kaç gün? İşte detaylar…