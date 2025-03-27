Bayramda üniversiteler tatil mi, kaç gün? Cumhurbaşkanı duyurdu! Üniversiteler bayram tatiline ne zaman başlayacak?

ÜNİVERSİTELERDE BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Akademisyenler kamu çalışanı olduğu için bayramdan sonraki 2 Nisan, 3 Nisan ve 4 Nisan tarihlerinde idari izinli olacaklar.

Bu nedenle devlet üniversitelerinde de bayram tatili 9 gün olacak. Özel üniversitelerin tatil bilgilerini resmi web sitelerinden ya da rektörlükten öğrenebilirsiniz.