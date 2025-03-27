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Haberler Yaşam Bayramda üniversiteler tatil mi, kaç gün? Cumhurbaşkanı duyurdu! Üniversiteler bayram tatiline ne zaman başlayacak?
Giriş Tarihi: 27.03.2025 07:48 Güncelleme Tarihi: 27.03.2025 07:59

Bayramda üniversiteler tatil mi, kaç gün? Cumhurbaşkanı duyurdu! Üniversiteler bayram tatiline ne zaman başlayacak?

Ramazan Bayramı tatiliyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli bir açıklama geldi. Kamu çalışanlarının 2, 3 ve 4 Nisan tarihlerinde idari izinli sayılacağını duyuran Erdoğan, bayram tatilinin toplamda 9 güne uzatıldığını belirtti. Bu gelişme sonrasında üniversite öğrencilerinin de tatil süresinde değişiklik olup olmayacağı merak edildi. Peki, bayramda üniversiteler tatil mi, kaç gün? İşte detaylar…

Bayramda üniversiteler tatil mi, kaç gün? Cumhurbaşkanı duyurdu! Üniversiteler bayram tatiline ne zaman başlayacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı tatil süresinin 9 güne çıkarıldığını duyurdu. Kamu çalışanları için 2, 3 ve 4 Nisan tarihlerinde idari izin kararı alınırken, üniversitelerde tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. Peki, üniversiteler bayram tatiline ne zaman başlayacak, kaç gün tatil olacak? İşte merak edilenler…

Bayramda üniversiteler tatil mi, kaç gün? Cumhurbaşkanı duyurdu! Üniversiteler bayram tatiline ne zaman başlayacak?

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

Ramazan Bayramı, 30 Mart 2025 Pazar günü başlıyor, 1 Nisan Salı günü son buluyor. Bayram tatili ise 28 Mart tarihinde akşam başlayacak ve 6 Nisan Pazar günü sona erecek. Bu günler resmi tatil. Bayram tatilinden sonraki 2 Nisan, 3 Nisan ve 4 Nisan tarihleri idari izin kapsamına alındı. Böylece bayram tatili 9 güne çıktı.

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Bayramda üniversiteler tatil mi, kaç gün? Cumhurbaşkanı duyurdu! Üniversiteler bayram tatiline ne zaman başlayacak?

ÜNİVERSİTELERDE BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Akademisyenler kamu çalışanı olduğu için bayramdan sonraki 2 Nisan, 3 Nisan ve 4 Nisan tarihlerinde idari izinli olacaklar.

Bu nedenle devlet üniversitelerinde de bayram tatili 9 gün olacak. Özel üniversitelerin tatil bilgilerini resmi web sitelerinden ya da rektörlükten öğrenebilirsiniz.

Bayramda üniversiteler tatil mi, kaç gün? Cumhurbaşkanı duyurdu! Üniversiteler bayram tatiline ne zaman başlayacak?
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Bayramda üniversiteler tatil mi, kaç gün? Cumhurbaşkanı duyurdu! Üniversiteler bayram tatiline ne zaman başlayacak?