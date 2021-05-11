Bayramda ve Arefe Günü marketler açık mı? Arefe Günü yarın bakkallar ve marketler saat kaçta açılıyor/kapanıyor ve kaça kadar açık?

Ramazan ayının sonlarına gelinmesi ile birlikte 12 Mayıs Çarşamba günü Arefe Günü ve sonrasında ise Ramazan Bayramı idrak edilecek. Bu kapsamda; tam kapanma sokağa çıkma yasağı da devam ederken market çalışma saatleri gündeme geldi. Vatandaşlar evlerinin temel ihtiyaçlarını karşılamak için ikametlerine en yakında bakkal ve marketlere gidebilecekler. Hal böyle olunca; "Ramazan Bayramı'nda Arefe Günü marketler açık mı? Arefe Günü (yarın) bakkallar ve marketler saat kaçta açılıyor/kapanıyor ve kaça kadar açık?" gibi soruların yanıtları sıkça sorgulanmaya başlandı. Bu bağlamda; Arefe Günü yarın marketler açık mı kapalı mı? Arefe Günü bakkallar ve marketler kaça kadar açık, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte market çalışma saatleri 2021!