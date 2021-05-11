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Haberler Yaşam Bayramda ve Arefe Günü marketler açık mı? Arefe Günü (yarın) bakkallar ve marketler saat kaçta açılıyor/kapanıyor ve kaça kadar açık?
Giriş Tarihi: 11.05.2021 14:41 Güncelleme Tarihi: 11.05.2021 14:42

Bayramda ve marketler açık mı? Arefe Günü (yarın) bakkallar ve /kapanıyor ve kaça kadar açık?

Ramazan ayının sonlarına gelinmesi ile birlikte 12 Mayıs Çarşamba günü ve sonrasında ise idrak edilecek. Bu kapsamda; tam kapanma sokağa çıkma yasağı da devam ederken gündeme geldi. Vatandaşlar evlerinin temel ihtiyaçlarını karşılamak için ikametlerine en yakında bakkal ve marketlere gidebilecekler. Hal böyle olunca; "Ramazan Bayramı'nda ? Arefe Günü (yarın) bakkallar ve /kapanıyor ve kaça kadar açık?" gibi soruların yanıtları sıkça sorgulanmaya başlandı. Bu bağlamda; Arefe Günü kapalı mı? Arefe Günü bakkallar ve , saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte market çalışma saatleri 2021!

Bayramda ve Arefe Günü marketler açık mı? Arefe Günü yarın bakkallar ve marketler saat kaçta açılıyor/kapanıyor ve kaça kadar açık?

ve 'nda da merak edilir hale geldi. 12 Mayıs Arefe Günü ve 13 Mayıs bayramın ilk günü olması dolayısıyla marketler açık mı, , gibi soruların yanıtları sorgulanıyor. Evlerinin ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar, ikametlerine en yakın yerlere alışveriş yapmak için gidebilecekler. Bu kapsamda; bayramda ve ? Arefe Günü (yarın) bakkallar ve marketler saat kaçta açılıyor/kapanıyor ve kaça kadar açık? Market çalışma saatleri 2021!

Bayramda ve Arefe Günü marketler açık mı? Arefe Günü yarın bakkallar ve marketler saat kaçta açılıyor/kapanıyor ve kaça kadar açık?

AREFE GÜNÜ MARKETLER AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede sokağa çıkma kısıtlamasının sürdüğü zaman boyunca marketlerin çalışma saatleri de belli oldu.

için yetkililerden henüz farklı bir açıklama gelmedi. Bu sebeple yeni bir açıklama gelene kadar İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge geçerli olacak.

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Bayramda ve Arefe Günü marketler açık mı? Arefe Günü yarın bakkallar ve marketler saat kaçta açılıyor/kapanıyor ve kaça kadar açık?

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında il ve ilçelerdeki marketler saat 10.00-17.00 arasında hizmet verebiliyor.

Bayramda ve Arefe Günü marketler açık mı? Arefe Günü yarın bakkallar ve marketler saat kaçta açılıyor/kapanıyor ve kaça kadar açık?

GENELGEDE YER ALAN DETAYLAR

İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede ile ilgili şu detaylara yer verildi; sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.

Bayramda ve Arefe Günü marketler açık mı? Arefe Günü yarın bakkallar ve marketler saat kaçta açılıyor/kapanıyor ve kaça kadar açık?

MARKETLER BAYRAMDA AÇIK OLACAK MI?

Tam kapanma genelgesi üç günlük 'nı da kapsıyor, bu nedenle bayramda da marketler saat 10.00-17.00 arasında hizmet sunabilecek. Ancak marketlerin bayram mesaisi politikalarına göre değişebiliyor. Bazı marketler bayramın ilk iki günü çalışanlarına izin verebiliyor.

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