Haberler
Yaşam
Bayrampaşa'da bir garip olay: Kafedekileri tazyikli suyla ıslattı! Müşteriler neye uğradığını şaşırdı
Giriş Tarihi: 11.10.2025 14:14
Güncelleme Tarihi: 11.10.2025 14:15
Bayrampaşa'da bir garip olay: Kafedekileri tazyikli suyla ıslattı! Müşteriler neye uğradığını şaşırdı
İstanbul Bayrampaşa'da bir kafe işletmecisi, iş yerinin önünü tazyikli su ile yıkamaya çalıştığı esnada hortumun kontrolünü kaybetti. Şov yapayım derken tazyikli suyun azizliğine uğrayan esnaf, kafe önünde çay içen müşterilerini ıslattı.