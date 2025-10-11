Bayrampaşa’da bir garip olay: Kafedekileri tazyikli suyla ıslattı! Müşteriler neye uğradığını şaşırdı

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 11.10.2025 14:14 Güncelleme Tarihi: 11.10.2025 14:15

İstanbul Bayrampaşa'da bir kafe işletmecisi, iş yerinin önünü tazyikli su ile yıkamaya çalıştığı esnada hortumun kontrolünü kaybetti. Şov yapayım derken tazyikli suyun azizliğine uğrayan esnaf, kafe önünde çay içen müşterilerini ıslattı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Bayrampaşa'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir kafe işletmecisi, iş yerinin önünü tazyikli su ile yıkamak istedi.

Tazyikli suyun azizliğine uğrayan işletmeci bir süre sonra hortumun kontrolünü kaybetti.

Şov yapayım derken tazyikli suyun azizliğine uğrayan esnaf, o esnada kafe önünde çay içen müşterilerini ıslattı.

Ne olduğunu anlamaya çalışan müşteriler kaçışırken, yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

