Bayrampaşa’da bir esnaf tazyikli suyun azizliğine uğradı, çay içen müşterileri böyle ıslattı | Video

11.10.2025 | 15:07

İstanbul Bayrampaşa’da bir kafe işletmecisi, iş yerinin önünü tazyikli su ile yıkamaya çalıştığı esnada hortumun kontrolünü kaybetti. Şov yapayım derken tazyikli suyun azizliğine uğrayan esnaf, kafe önünde çay içen müşterilerini ıslattı. Yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Bayrampaşa'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir kafe işletmecisi, iş yerinin önünü tazyikli su ile yıkamak istedi. Tazyikli suyun azizliğine uğrayan işletmeci bir süre sonra hortumun kontrolünü kaybetti. Şov yapayım derken tazyikli suyun azizliğine uğrayan esnaf, o esnada kafe önünde çay içen müşterilerini ıslattı. Ne olduğunu anlamaya çalışan müşteriler kaçışırken, yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
