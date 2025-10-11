Bayrampaşa’da bir esnaf tazyikli suyun azizliğine uğradı, çay içen müşterileri böyle ıslattı | Video
İstanbul Bayrampaşa’da bir kafe işletmecisi, iş yerinin önünü tazyikli su ile yıkamaya çalıştığı esnada hortumun kontrolünü kaybetti. Şov yapayım derken tazyikli suyun azizliğine uğrayan esnaf, kafe önünde çay içen müşterilerini ıslattı. Yaşanan o anlar kameraya yansıdı.
