Hamile olduğunu düşünerek doktora gitti karnından çıkanlara kimse inanamadı! Tam 26 kilo ağırlığında...

Hamile olduğunu düşünerek doktora giden Keeley Favell, öğrendikleri karşısında hayatının en büyük şokunu yaşadı. Vücudunda yaşadığı farklılıklar sonra hamile olduğunu düşünen ve test yapan kadın aslında hamile olmadığını öğrendi. Bunun sonucunda doktorun yolunu tutan Favell, şok edici gerçekle karşılaştı.