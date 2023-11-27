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Haberler Yaşam Hamile olduğunu düşünerek doktora gitti karnından çıkanlara kimse inanamadı! Tam 26 kilo ağırlığında...
Giriş Tarihi: 27.11.2023 12:26 Güncelleme Tarihi: 27.11.2023 12:38

Hamile olduğunu düşünerek doktora gitti karnından çıkanlara kimse inanamadı! Tam 26 kilo ağırlığında...

Galler'de yaşanan bu şok edici olay tüm dünyada ses getirdi! Gerçeğin farkında olmayan Keeley Favell isimli bir genç kadın yavaş yavaş kilo almaya başladı. Gün geçtikçe karnı giderek büyüyen kadının vücudunda da değişik izler ortaya çıktı. Bu değişimlerin arından hamilelik şüphesiyle test yapan kadın, testin negatif çıkması sonucu durumu açıklığa kavuşturmak için doktora gitti. Ameliyata alınana genç kadının karnı açıldı ve görüntü doktorlar dahil herkesi şok etti.

Hamile olduğunu düşünerek doktora gitti karnından çıkanlara kimse inanamadı! Tam 26 kilo ağırlığında...

Hamile olduğunu düşünerek doktora giden Keeley Favell, öğrendikleri karşısında hayatının en büyük şokunu yaşadı. Vücudunda yaşadığı farklılıklar sonra hamile olduğunu düşünen ve test yapan kadın aslında hamile olmadığını öğrendi. Bunun sonucunda doktorun yolunu tutan Favell, şok edici gerçekle karşılaştı.

Hamile olduğunu düşünerek doktora gitti karnından çıkanlara kimse inanamadı! Tam 26 kilo ağırlığında...

GEBELİK TESTİ YAPTI SONUCA İNANMADI

Karnı günden güne büyüyen genç kadın başlarda kilo aldığını düşüdü. Ancak büyüme durmayınca hamile olabileceğinden şüphelenerek gebelik testi yaptırdı. Hamile olmadığı sonucunu aldığında ise doktora gitti.

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Hamile olduğunu düşünerek doktora gitti karnından çıkanlara kimse inanamadı! Tam 26 kilo ağırlığında...

BEBEK DEĞİL BAMBAŞKA BİR ŞEY ÇIKTI

Doktora gittiğinde karnına ultrasonla bakılan kadının karnında bebek değil kocaman bir kist olduğu ortaya çıktı.

Hamile olduğunu düşünerek doktora gitti karnından çıkanlara kimse inanamadı! Tam 26 kilo ağırlığında...

Hızlıca ameliyata alınan kadının karnındaki devasa kist doktorlar tarafından alındı.

Hamile olduğunu düşünerek doktora gitti karnından çıkanlara kimse inanamadı! Tam 26 kilo ağırlığında...

Kistin boyutları ise herkesi şok etti. 7-8 yaşlarındaki bir çocuk kadar ağırlığa sahip kist tam olarak 26 kilo ağırlığındaydı ve 10 yeni doğmuş bebeğe eş değerdi.

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