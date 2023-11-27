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Hamile olduğunu düşünerek doktora gitti karnından çıkanlara kimse inanamadı! Tam 26 kilo ağırlığında...
Giriş Tarihi: 27.11.2023 12:26
Güncelleme Tarihi: 27.11.2023
12:38
Hamile olduğunu düşünerek doktora gitti karnından çıkanlara kimse inanamadı! Tam 26 kilo ağırlığında...
Galler'de yaşanan bu şok edici olay tüm dünyada ses getirdi! Gerçeğin farkında olmayan Keeley Favell isimli bir genç kadın yavaş yavaş kilo almaya başladı. Gün geçtikçe karnı giderek büyüyen kadının vücudunda da değişik izler ortaya çıktı. Bu değişimlerin arından hamilelik şüphesiyle test yapan kadın, testin negatif çıkması sonucu durumu açıklığa kavuşturmak için doktora gitti. Ameliyata alınana genç kadının karnı açıldı ve görüntü doktorlar dahil herkesi şok etti.