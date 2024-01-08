Bebeğini görmek için gitti karnından çıkanlar şok etti! Dünya, doktorların bile inanamadığı bu olayı konuşuyor!

Keeley Favell hamile olduğunu düşünerek doktora giderken, hayatının en büyük şokunu yaşayacağının farkında değildi. Genç kadının vücudunda yaşanan ani değişiklikler, hamile olduğu fikrini aklına getirdi. Gebelik testi yapan Favell, hamile olmadığı gerçeği ile karşılaştı. Test sonucunun ardından doktorun yanında soluğu alan Favell, inanılmaz gerçeği öğrendi.