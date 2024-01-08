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Bebeğini görmek için gitti karnından çıkanlar şok etti! Dünya, doktorların bile inanamadığı bu olayı konuşuyor!
Giriş Tarihi: 08.01.2024 10:49
Güncelleme Tarihi: 08.01.2024
10:49
Bebeğini görmek için gitti karnından çıkanlar şok etti! Dünya, doktorların bile inanamadığı bu olayı konuşuyor!
Galler'de yaşanan akılalmaz olay herkesi şoke etti! Keeley Favell, gerçeklerle yüzleşmeden önce ani bir şekilde kilo aldı. Karnı her geçen gün büyüyen kadının vücudunda ürkütücü izler ortaya çıkmaya başladı. Vücudunda yaşadığı bu değişimlerin ardından gebelik testi yapan genç kadın, hamile olmadığı gerçeği ile yüzleşti ve doktora gitti. Doktor kontrolünde genç kadının karnı açıldı ve herkesi şoke eden görüntüler ortaya çıktı.