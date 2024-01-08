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Haberler Yaşam Bebeğini görmek için gitti karnından çıkanlar şok etti! Dünya, doktorların bile inanamadığı bu olayı konuşuyor!
Giriş Tarihi: 08.01.2024 10:49 Güncelleme Tarihi: 08.01.2024 10:49

Bebeğini görmek için gitti karnından çıkanlar şok etti! Dünya, doktorların bile inanamadığı bu olayı konuşuyor!

Galler'de yaşanan akılalmaz olay herkesi şoke etti! Keeley Favell, gerçeklerle yüzleşmeden önce ani bir şekilde kilo aldı. Karnı her geçen gün büyüyen kadının vücudunda ürkütücü izler ortaya çıkmaya başladı. Vücudunda yaşadığı bu değişimlerin ardından gebelik testi yapan genç kadın, hamile olmadığı gerçeği ile yüzleşti ve doktora gitti. Doktor kontrolünde genç kadının karnı açıldı ve herkesi şoke eden görüntüler ortaya çıktı.

Bebeğini görmek için gitti karnından çıkanlar şok etti! Dünya, doktorların bile inanamadığı bu olayı konuşuyor!

Keeley Favell hamile olduğunu düşünerek doktora giderken, hayatının en büyük şokunu yaşayacağının farkında değildi. Genç kadının vücudunda yaşanan ani değişiklikler, hamile olduğu fikrini aklına getirdi. Gebelik testi yapan Favell, hamile olmadığı gerçeği ile karşılaştı. Test sonucunun ardından doktorun yanında soluğu alan Favell, inanılmaz gerçeği öğrendi.

Bebeğini görmek için gitti karnından çıkanlar şok etti! Dünya, doktorların bile inanamadığı bu olayı konuşuyor!

GEBELİK TESTİ YAPTIRDI

Genç kadının karnı giderek büyüyordu. Önce kilo aldığını düşünen ancak karnının büyümesi durmayınca hamile olduğunu sanan genç kadın gebelik testlerinin negatif çıkmasından sonra şüphelenip soluğu doktorda aldı.

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Bebeğini görmek için gitti karnından çıkanlar şok etti! Dünya, doktorların bile inanamadığı bu olayı konuşuyor!

BEBEK DEĞİL BAŞKA BİR ŞEYDİ

Ultrason muayenesinden sonra kadının karnında büyüyen şeyin bebek değil kocaman bir kist olduğu anlaşıldı.

Bebeğini görmek için gitti karnından çıkanlar şok etti! Dünya, doktorların bile inanamadığı bu olayı konuşuyor!

Acil olarak ameliyata alınan genç kadının kisti doktorlar tarafından çıkarıldı.

Bebeğini görmek için gitti karnından çıkanlar şok etti! Dünya, doktorların bile inanamadığı bu olayı konuşuyor!

İnanılmaz büyüklükteki kist 7-8 yaşlarından bir çocuk kadar ağırdı. 26 kiloluk bu kist aynı zamanda 10 yeni doğmuş bebek ağırlığına eşti.

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