Haberler Yaşam BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2023 HESAPLAMA EKRANI: Yeni Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 26.12.2022 07:58 Güncelleme Tarihi: 26.12.2022 07:59

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2023 HESAPLAMA EKRANI: Yeni Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman açıklanacak?

Yeni yıla günler kala gündeme gelen bir konu da bedelli askerlik 2023 ücreti oldu. Her yıl memur maaşlarına uygulanan zamma göre belirlenen bu ücret, yeni zamların bir bir açıklanmasıyla beraber merak konusu haline geldi. Öte yandan ücretin 120 binin üzerine çıkacağı iddiaları bulunuyor. Bu kapsamda ise "2023 Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Aralık enflasyon oranı açıklandıktan sonra yeni memur maaşı belli olacak ki bu da dolaylı olarak bu ücretin de belli olacağı anlamını taşıyor. Peki, yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? İşte o detaylar ve hesaplama ekranı…