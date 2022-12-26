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Haberler Yaşam BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2023 HESAPLAMA EKRANI: Yeni Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 26.12.2022 07:58 Güncelleme Tarihi: 26.12.2022 07:59

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2023 HESAPLAMA EKRANI: Yeni Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman açıklanacak?

Yeni yıla günler kala gündeme gelen bir konu da bedelli askerlik 2023 ücreti oldu. Her yıl memur maaşlarına uygulanan zamma göre belirlenen bu ücret, yeni zamların bir bir açıklanmasıyla beraber merak konusu haline geldi. Öte yandan ücretin 120 binin üzerine çıkacağı iddiaları bulunuyor. Bu kapsamda ise "2023 Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Aralık enflasyon oranı açıklandıktan sonra yeni memur maaşı belli olacak ki bu da dolaylı olarak bu ücretin de belli olacağı anlamını taşıyor. Peki, yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? İşte o detaylar ve hesaplama ekranı…

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2023 HESAPLAMA EKRANI: Yeni Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman açıklanacak?

Bedelli askerlik ücreti 2023 açıklaması merakla bekleniyor. Memur maaşı zammıyla birlikte netleşecek olan yeni ücret özellikle de askerliğini bu şekilde yapmayı düşünen binlerce gencin gündeminde. Bu ücret memur zamlarına uygun olarak şekillenecek. Hal böyleyken ise Aralık ayının son haftasıyla beraber "2023 Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte bedelli askerlik 2023 ücreti hesaplama ekranı ve tüm detaylar.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2023 HESAPLAMA EKRANI: Yeni Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman açıklanacak?

2023 BEDELLİ ASKERLİK NE KADAR OLACAK?

Milli Savunma Bakanlığının sitesinde yer alan açıklamada "7179 sayılı Askeralma Kanunu 9'uncu maddesi ve Askeralma Yönetmeliği'nin 61'inci maddesi gereğince bedelli askerlik bedel miktarı memur aylık katsayısına göre her yıl Ocak ve Temmuz aylarında yeniden tespit edilmektedir. Bedelli askerliğe müracaat eden yükümlülerin, ödeme yapacakları tarihte geçerli olan bedel miktarını ödemeleri halinde başvuru işlemleri tamamlanmaktadır. 01 Temmuz – 31 Aralık 2022 tarihleri arasında ödenecek tutar 80.064,72 Türk Lirası olarak belirlenmiştir." denildi.

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BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2023 HESAPLAMA EKRANI: Yeni Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman açıklanacak?

BEDELLİ ASKERLİK 2023 ZAMMI BELLİ OLDU MU?

Memur aylık katsayısına göre belirlenen bedelli askerlik parasının asgari ücret zammı ile bir korelasyonu bulunmamaktadır. Bu sebeple, bedelli askerlik ücreti TÜİK enflasyon oranları açıklanması ve daha sonra gelecek memur zammına göre belli olacak.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2023 HESAPLAMA EKRANI: Yeni Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman açıklanacak?

MEMUR ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Aralık ayı enflasyon rakamları 3 Ocak tarihinde açıklanacak. Aralık enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 6 aylık enflasyon farkı netleşecek.

Bu rakamların açıklanmasının ardından memur maaş zammı da netleşecek.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2023 HESAPLAMA EKRANI: Yeni Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman açıklanacak?

YENİ BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ HESAPLAMA 2023

Bedelli askerlik ücreti, memur zammı ile birlikte hesaplanıyor. Memurlara yüzde 41,69 oranında zam yapıldı. Bununla birlikte bedelli askerlik ücretleri de yeniden belirleniyor.

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