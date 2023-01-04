Bedelli askerlik ücreti 2023 son dakika gelişmeleri yeni yılın ilk günlerinde yakından takip ediliyor. Bedelli askerlik fiyatı 6 aylık enflasyon farkı baz alınarak hesaplanan memur zammı ile doğru orantılı olarak değişiyor. Temmuz-Aralık dönemi için memur zam oranı refah payı ile yüzde 25 olarak belirlendi. Bu kapsamda nakit bedel ödeyerek vatani görevini kısa süreli olarak yerine getirmek isteyen kişiler, 2023 yılında geçerli olacak tutar ile ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Ocak zammı ile 2023 MSB Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu, kaç TL, nasıl hesaplanır? İşte, 2023 yeni ve zamlı bedelli askerlik ücreti hesaplama ekranı ve konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler.