Bedelli askerlik ücreti 2023 gündemdeki yerini koruyor. Altı aylık enflasyon farkına göre hesaplanan memur zammı ile beraber bedelli askerlik fiyatı da güncelleniyor. Bu noktada vatani görevini belirli bir ücret ödeyerek kısa sürede tamamlamak isteyen vatandaşlar, "2023 Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu?" sorularını gündeme taşıdı. 2023 Ocak zammı ile memur maaşları yüzde 25 oranında zam aldığından bu ücretin de yüzde 25 zamlanması bekleniyor. Peki, 2023 Ocak zammı ile Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu, nasıl hesaplanır? İşte tüm detaylar...