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Giriş Tarihi: 04.01.2023 11:47 Güncelleme Tarihi: 04.01.2023 11:47

Bedelli askerlik ücreti 2023 | Ocak zammı sonrası 2023 MSB yeni zamlı bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu?

Bedelli askerlik ücreti 2023 gündemdeki yerini koruyor. Altı aylık enflasyon farkına göre hesaplanan memur zammı ile beraber bedelli askerlik fiyatı da güncelleniyor. Bu noktada vatani görevini belirli bir ücret ödeyerek kısa sürede tamamlamak isteyen vatandaşlar, "2023 Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu?" sorularını gündeme taşıdı. 2023 Ocak zammı ile memur maaşları yüzde 25 oranında zam aldığından bu ücretin de yüzde 25 zamlanması bekleniyor. Peki, 2023 Ocak zammı ile Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu, nasıl hesaplanır? İşte tüm detaylar...

Bedelli askerlik ücreti 2023 | Ocak zammı sonrası 2023 MSB yeni zamlı bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu?

Bedelli askerlik ücreti 2023 son dakika gelişmeleri yeni yılın ilk günlerinde yakından takip ediliyor. Bedelli askerlik fiyatı 6 aylık enflasyon farkı baz alınarak hesaplanan memur zammı ile doğru orantılı olarak değişiyor. Temmuz-Aralık dönemi için memur zam oranı refah payı ile yüzde 25 olarak belirlendi. Bu kapsamda nakit bedel ödeyerek vatani görevini kısa süreli olarak yerine getirmek isteyen kişiler, 2023 yılında geçerli olacak tutar ile ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Ocak zammı ile 2023 MSB Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu, kaç TL, nasıl hesaplanır? İşte, 2023 yeni ve zamlı bedelli askerlik ücreti hesaplama ekranı ve konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler.

Bedelli askerlik ücreti 2023 | Ocak zammı sonrası 2023 MSB yeni zamlı bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu?

MEMUR ZAM ORANI YÜZDE 25 OLDU!

2022 Aralık ayı enflasyonu TÜİK tarafından 3 Ocak 2023 Salı günü açıklandı. Aralık verisi ile beraber memur zammı için 6 aylık enflasyon farkı 16,47 oldu.

Ancak Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tüm memur ve emekliler için refah payı oranını yüzde 25 arttırdıklarını bildirdi. Memur maaş zamlarının açıklanmasıyla birlikte en çok merak edilen konulardan biri de bedelli askerlik ücreti oldu.

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Bedelli askerlik ücreti 2023 | Ocak zammı sonrası 2023 MSB yeni zamlı bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu?

2023 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

2023 Bedelli askerlik ücreti, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın memur ve emekli maaş zam oranını açıklamasıyla birlikte en çok araştırılan konular arasına girdi.

Her yıl memur maaş zammına endekslenmiş biçimde iki kez artan bedelli askerlik ücreti için 2023 Temmuz ayına kadar geçerli olacak fiyat bekleniyor.

Bedelli askerlik ücreti 2023 | Ocak zammı sonrası 2023 MSB yeni zamlı bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu?

2023 yılına ilişkin yeni ücretler henüz açıklanmadı. Ancak Milli Savunma Bakanlığı'nın sitesinde yer alan son açıklamada "7179 sayılı Askeralma Kanunu 9'uncu maddesi ve Askeralma Yönetmeliği'nin 61'inci maddesi gereğince bedelli askerlik bedel miktarı memur aylık katsayısına göre her yıl Ocak ve Temmuz aylarında yeniden tespit edilmektedir. Bedelli askerliğe müracaat eden yükümlülerin, ödeme yapacakları tarihte geçerli olan bedel miktarını ödemeleri halinde başvuru işlemleri tamamlanmaktadır. 01 Temmuz – 31 Aralık 2022 tarihleri arasında ödenecek tutar 80.064,72 Türk Lirası olarak belirlenmiştir." denildi.

Bedelli askerlik ücreti 2023 | Ocak zammı sonrası 2023 MSB yeni zamlı bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu?

BEDELLİ ASKERLİK 2023 ZAMMI BELLİ OLDU MU?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sözleşmeliye Kadro Şöleni'nde ek zammı açıkladı. Erdoğan, "Memur, memur emeklileri ve diğer tüm emeklilerimizin maaş artış oranını yüzde 25 olarak uygulayacağımızın müjdesini vermek istiyorum" dedi.

Buna göre, şu an 80 bin 64 lira olan bedelli askerlik ücretinin 6 aylık enflasyon farkı ve refah payıyla birlikte yüzde 25 zamlanacağı tahmin ediliyor.

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